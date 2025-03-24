Moedas / SHFS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SHFS: SHF Holdings Inc - Class A
3.18 USD 0.10 (3.05%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SHFS para hoje mudou para -3.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.05 e o mais alto foi 3.19.
Veja a dinâmica do par de moedas SHF Holdings Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SHFS Notícias
- SHF Holdings stock soars after launching cannabis banking outsourcing program
- SHF Holdings closes $562,500 convertible note offering with 20% discount
- Safe Harbor Financial CEO Terry Mendez to Serve as Shark during Conscious Capitalist Sessions at Psychedelic Science 2025
- Safe Harbor Financial to Participate in the Benzinga Cannabis Capital Conference on June 8“10, 2025
- Safe Harbor Financial Partners with Bennett Thrasher to Deliver Advanced Financial Services to Cannabis Operators Nationwide
- Why Calix Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Calix (NYSE:CALX), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Dow Dips Over 1,000 Points; Comerica Earnings Top Views - Comerica (NYSE:CMA), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Nasdaq Tumbles Over 400 Points; Netflix Posts Upbeat Earnings - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- US Stocks Likely To Open Lower: 'Best And Worst Days Tend To Occur Near The Same Time,' Says Expert - AZZ (NYSE:AZZ), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- This Week In Cannabis: Carmelo's NY Launch, Federal Reform, Cancer Study, Avicanna's Growth, Tilray's Split, DeSantis Fallout, Slovenia's Big Move And More This Week In Cannabis: Carmelo's NY Launch, Federal Reform, Cancer Study, Avicanna's Growth...
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
Faixa diária
3.05 3.19
Faixa anual
0.25 5.80
- Fechamento anterior
- 3.28
- Open
- 3.17
- Bid
- 3.18
- Ask
- 3.48
- Low
- 3.05
- High
- 3.19
- Volume
- 44
- Mudança diária
- -3.05%
- Mudança mensal
- -15.43%
- Mudança de 6 meses
- -23.56%
- Mudança anual
- 488.89%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh