Devises / SHFS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SHFS: SHF Holdings Inc - Class A
3.23 USD 0.05 (1.57%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SHFS a changé de 1.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.09 et à un maximum de 3.36.
Suivez la dynamique SHF Holdings Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SHFS Nouvelles
- SHF Holdings stock soars after launching cannabis banking outsourcing program
- SHF Holdings closes $562,500 convertible note offering with 20% discount
- Safe Harbor Financial CEO Terry Mendez to Serve as Shark during Conscious Capitalist Sessions at Psychedelic Science 2025
- Safe Harbor Financial to Participate in the Benzinga Cannabis Capital Conference on June 8“10, 2025
- Safe Harbor Financial Partners with Bennett Thrasher to Deliver Advanced Financial Services to Cannabis Operators Nationwide
- Why Calix Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Calix (NYSE:CALX), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Dow Dips Over 1,000 Points; Comerica Earnings Top Views - Comerica (NYSE:CMA), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Nasdaq Tumbles Over 400 Points; Netflix Posts Upbeat Earnings - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- US Stocks Likely To Open Lower: 'Best And Worst Days Tend To Occur Near The Same Time,' Says Expert - AZZ (NYSE:AZZ), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- This Week In Cannabis: Carmelo's NY Launch, Federal Reform, Cancer Study, Avicanna's Growth, Tilray's Split, DeSantis Fallout, Slovenia's Big Move And More This Week In Cannabis: Carmelo's NY Launch, Federal Reform, Cancer Study, Avicanna's Growth...
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
Range quotidien
3.09 3.36
Range Annuel
0.25 5.80
- Clôture Précédente
- 3.18
- Ouverture
- 3.12
- Bid
- 3.23
- Ask
- 3.53
- Plus Bas
- 3.09
- Plus Haut
- 3.36
- Volume
- 53
- Changement quotidien
- 1.57%
- Changement Mensuel
- -14.10%
- Changement à 6 Mois
- -22.36%
- Changement Annuel
- 498.15%
20 septembre, samedi