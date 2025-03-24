通貨 / SHFS
SHFS: SHF Holdings Inc - Class A
3.18 USD 0.10 (3.05%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SHFSの今日の為替レートは、-3.05%変化しました。日中、通貨は1あたり3.05の安値と3.19の高値で取引されました。
SHF Holdings Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SHFS News
- SHF Holdings stock soars after launching cannabis banking outsourcing program
- SHF Holdings closes $562,500 convertible note offering with 20% discount
- Safe Harbor Financial CEO Terry Mendez to Serve as Shark during Conscious Capitalist Sessions at Psychedelic Science 2025
- Safe Harbor Financial to Participate in the Benzinga Cannabis Capital Conference on June 8“10, 2025
- Safe Harbor Financial Partners with Bennett Thrasher to Deliver Advanced Financial Services to Cannabis Operators Nationwide
- Why Calix Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Calix (NYSE:CALX), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Dow Dips Over 1,000 Points; Comerica Earnings Top Views - Comerica (NYSE:CMA), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Nasdaq Tumbles Over 400 Points; Netflix Posts Upbeat Earnings - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- US Stocks Likely To Open Lower: 'Best And Worst Days Tend To Occur Near The Same Time,' Says Expert - AZZ (NYSE:AZZ), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- This Week In Cannabis: Carmelo's NY Launch, Federal Reform, Cancer Study, Avicanna's Growth, Tilray's Split, DeSantis Fallout, Slovenia's Big Move And More This Week In Cannabis: Carmelo's NY Launch, Federal Reform, Cancer Study, Avicanna's Growth...
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
1日のレンジ
3.05 3.19
1年のレンジ
0.25 5.80
- 以前の終値
- 3.28
- 始値
- 3.17
- 買値
- 3.18
- 買値
- 3.48
- 安値
- 3.05
- 高値
- 3.19
- 出来高
- 44
- 1日の変化
- -3.05%
- 1ヶ月の変化
- -15.43%
- 6ヶ月の変化
- -23.56%
- 1年の変化
- 488.89%
