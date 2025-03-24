クォートセクション
通貨 / SHFS
SHFS: SHF Holdings Inc - Class A

3.18 USD 0.10 (3.05%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SHFSの今日の為替レートは、-3.05%変化しました。日中、通貨は1あたり3.05の安値と3.19の高値で取引されました。

SHF Holdings Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.05 3.19
1年のレンジ
0.25 5.80
以前の終値
3.28
始値
3.17
買値
3.18
買値
3.48
安値
3.05
高値
3.19
出来高
44
1日の変化
-3.05%
1ヶ月の変化
-15.43%
6ヶ月の変化
-23.56%
1年の変化
488.89%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K