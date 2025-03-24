Währungen / SHFS
SHFS: SHF Holdings Inc - Class A
3.22 USD 0.04 (1.26%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SHFS hat sich für heute um 1.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.09 bis zu einem Hoch von 3.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die SHF Holdings Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SHFS News
- SHF Holdings stock soars after launching cannabis banking outsourcing program
- SHF Holdings closes $562,500 convertible note offering with 20% discount
- Safe Harbor Financial CEO Terry Mendez to Serve as Shark during Conscious Capitalist Sessions at Psychedelic Science 2025
- Safe Harbor Financial to Participate in the Benzinga Cannabis Capital Conference on June 8“10, 2025
- Safe Harbor Financial Partners with Bennett Thrasher to Deliver Advanced Financial Services to Cannabis Operators Nationwide
- This Week In Cannabis: Carmelo's NY Launch, Federal Reform, Cancer Study, Avicanna's Growth, Tilray's Split, DeSantis Fallout, Slovenia's Big Move And More This Week In Cannabis: Carmelo's NY Launch, Federal Reform, Cancer Study, Avicanna's Growth...
Tagesspanne
3.09 3.23
Jahresspanne
0.25 5.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.18
- Eröffnung
- 3.12
- Bid
- 3.22
- Ask
- 3.52
- Tief
- 3.09
- Hoch
- 3.23
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- 1.26%
- Monatsänderung
- -14.36%
- 6-Monatsänderung
- -22.60%
- Jahresänderung
- 496.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K