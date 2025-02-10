Dövizler / SGU
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SGU: Star Group L.P
11.45 USD 0.11 (0.95%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SGU fiyatı bugün -0.95% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.45 ve Yüksek fiyatı olarak 11.63 aralığında işlem gördü.
Star Group L.P hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGU haberleri
- Star Group: High Yield But With Lackluster Growth Prospects (NYSE:SGU)
- Star Group: Well Covered Dividend, But More Free Cash-Flow Demanded (Rating Downgrade)
- Star Group Q3 Net Loss Widens Y/Y on Lower Sales, Revenues Fall
- Star Group, L.P. Common Units (SGU) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 20
- Star Group declares $0.1850 quarterly distribution per unit
- Par Pacific Holdings Stock Earns RS Rating Upgrade
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 20
- Star Group: Maintaining Bullish Stance Post Q1 Earnings Release (NYSE:SGU)
Günlük aralık
11.45 11.63
Yıllık aralık
10.85 13.75
- Önceki kapanış
- 11.56
- Açılış
- 11.63
- Satış
- 11.45
- Alış
- 11.75
- Düşük
- 11.45
- Yüksek
- 11.63
- Hacim
- 23
- Günlük değişim
- -0.95%
- Aylık değişim
- -2.30%
- 6 aylık değişim
- -13.13%
- Yıllık değişim
- -3.78%
21 Eylül, Pazar