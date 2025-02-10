Moedas / SGU
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SGU: Star Group L.P
11.52 USD 0.11 (0.96%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SGU para hoje mudou para 0.96%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.44 e o mais alto foi 11.53.
Veja a dinâmica do par de moedas Star Group L.P. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGU Notícias
- Star Group: High Yield But With Lackluster Growth Prospects (NYSE:SGU)
- Star Group: Well Covered Dividend, But More Free Cash-Flow Demanded (Rating Downgrade)
- Star Group Q3 Net Loss Widens Y/Y on Lower Sales, Revenues Fall
- Star Group, L.P. Common Units (SGU) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 20
- Star Group declares $0.1850 quarterly distribution per unit
- Par Pacific Holdings Stock Earns RS Rating Upgrade
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 20
- Star Group: Maintaining Bullish Stance Post Q1 Earnings Release (NYSE:SGU)
Faixa diária
11.44 11.53
Faixa anual
10.85 13.75
- Fechamento anterior
- 11.41
- Open
- 11.50
- Bid
- 11.52
- Ask
- 11.82
- Low
- 11.44
- High
- 11.53
- Volume
- 48
- Mudança diária
- 0.96%
- Mudança mensal
- -1.71%
- Mudança de 6 meses
- -12.59%
- Mudança anual
- -3.19%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh