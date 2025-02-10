Валюты / SGU
SGU: Star Group L.P
11.53 USD 0.04 (0.35%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SGU за сегодня изменился на 0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.46, а максимальная — 11.57.
Следите за динамикой Star Group L.P. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
11.46 11.57
Годовой диапазон
10.85 13.75
- Предыдущее закрытие
- 11.49
- Open
- 11.47
- Bid
- 11.53
- Ask
- 11.83
- Low
- 11.46
- High
- 11.57
- Объем
- 63
- Дневное изменение
- 0.35%
- Месячное изменение
- -1.62%
- 6-месячное изменение
- -12.52%
- Годовое изменение
- -3.11%
