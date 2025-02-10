货币 / SGU
SGU: Star Group L.P
11.47 USD 0.06 (0.52%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SGU汇率已更改-0.52%。当日，交易品种以低点11.46和高点11.60进行交易。
关注Star Group L.P动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SGU新闻
日范围
11.46 11.60
年范围
10.85 13.75
- 前一天收盘价
- 11.53
- 开盘价
- 11.60
- 卖价
- 11.47
- 买价
- 11.77
- 最低价
- 11.46
- 最高价
- 11.60
- 交易量
- 21
- 日变化
- -0.52%
- 月变化
- -2.13%
- 6个月变化
- -12.97%
- 年变化
- -3.61%
