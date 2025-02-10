KurseKategorien
Währungen / SGU
Zurück zum Aktien

SGU: Star Group L.P

11.57 USD 0.01 (0.09%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SGU hat sich für heute um 0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.54 bis zu einem Hoch von 11.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die Star Group L.P-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SGU News

Tagesspanne
11.54 11.63
Jahresspanne
10.85 13.75
Vorheriger Schlusskurs
11.56
Eröffnung
11.63
Bid
11.57
Ask
11.87
Tief
11.54
Hoch
11.63
Volumen
8
Tagesänderung
0.09%
Monatsänderung
-1.28%
6-Monatsänderung
-12.22%
Jahresänderung
-2.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K