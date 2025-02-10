Währungen / SGU
SGU: Star Group L.P
11.57 USD 0.01 (0.09%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SGU hat sich für heute um 0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.54 bis zu einem Hoch von 11.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Star Group L.P-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SGU News
Tagesspanne
11.54 11.63
Jahresspanne
10.85 13.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.56
- Eröffnung
- 11.63
- Bid
- 11.57
- Ask
- 11.87
- Tief
- 11.54
- Hoch
- 11.63
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- 0.09%
- Monatsänderung
- -1.28%
- 6-Monatsänderung
- -12.22%
- Jahresänderung
- -2.77%
