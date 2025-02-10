시세섹션
통화 / SGU
주식로 돌아가기

SGU: Star Group L.P

11.45 USD 0.11 (0.95%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SGU 환율이 오늘 -0.95%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.45이고 고가는 11.63이었습니다.

Star Group L.P 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SGU News

일일 변동 비율
11.45 11.63
년간 변동
10.85 13.75
이전 종가
11.56
시가
11.63
Bid
11.45
Ask
11.75
저가
11.45
고가
11.63
볼륨
23
일일 변동
-0.95%
월 변동
-2.30%
6개월 변동
-13.13%
년간 변동율
-3.78%
20 9월, 토요일