SGU: Star Group L.P
11.45 USD 0.11 (0.95%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SGU 환율이 오늘 -0.95%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.45이고 고가는 11.63이었습니다.
Star Group L.P 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
11.45 11.63
년간 변동
10.85 13.75
- 이전 종가
- 11.56
- 시가
- 11.63
- Bid
- 11.45
- Ask
- 11.75
- 저가
- 11.45
- 고가
- 11.63
- 볼륨
- 23
- 일일 변동
- -0.95%
- 월 변동
- -2.30%
- 6개월 변동
- -13.13%
- 년간 변동율
- -3.78%
20 9월, 토요일