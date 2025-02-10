QuotazioniSezioni
Valute / SGU
Tornare a Azioni

SGU: Star Group L.P

11.45 USD 0.11 (0.95%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SGU ha avuto una variazione del -0.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.45 e ad un massimo di 11.63.

Segui le dinamiche di Star Group L.P. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SGU News

Intervallo Giornaliero
11.45 11.63
Intervallo Annuale
10.85 13.75
Chiusura Precedente
11.56
Apertura
11.63
Bid
11.45
Ask
11.75
Minimo
11.45
Massimo
11.63
Volume
23
Variazione giornaliera
-0.95%
Variazione Mensile
-2.30%
Variazione Semestrale
-13.13%
Variazione Annuale
-3.78%
20 settembre, sabato