Valute / SGU
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SGU: Star Group L.P
11.45 USD 0.11 (0.95%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SGU ha avuto una variazione del -0.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.45 e ad un massimo di 11.63.
Segui le dinamiche di Star Group L.P. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGU News
- Star Group: High Yield But With Lackluster Growth Prospects (NYSE:SGU)
- Star Group: Well Covered Dividend, But More Free Cash-Flow Demanded (Rating Downgrade)
- Star Group Q3 Net Loss Widens Y/Y on Lower Sales, Revenues Fall
- Star Group, L.P. Common Units (SGU) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 20
- Star Group declares $0.1850 quarterly distribution per unit
- Par Pacific Holdings Stock Earns RS Rating Upgrade
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 20
- Star Group: Maintaining Bullish Stance Post Q1 Earnings Release (NYSE:SGU)
Intervallo Giornaliero
11.45 11.63
Intervallo Annuale
10.85 13.75
- Chiusura Precedente
- 11.56
- Apertura
- 11.63
- Bid
- 11.45
- Ask
- 11.75
- Minimo
- 11.45
- Massimo
- 11.63
- Volume
- 23
- Variazione giornaliera
- -0.95%
- Variazione Mensile
- -2.30%
- Variazione Semestrale
- -13.13%
- Variazione Annuale
- -3.78%
20 settembre, sabato