通貨 / SGU
SGU: Star Group L.P
11.45 USD 0.11 (0.95%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SGUの今日の為替レートは、-0.95%変化しました。日中、通貨は1あたり11.45の安値と11.63の高値で取引されました。
Star Group L.Pダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
11.45 11.63
1年のレンジ
10.85 13.75
- 以前の終値
- 11.56
- 始値
- 11.63
- 買値
- 11.45
- 買値
- 11.75
- 安値
- 11.45
- 高値
- 11.63
- 出来高
- 23
- 1日の変化
- -0.95%
- 1ヶ月の変化
- -2.30%
- 6ヶ月の変化
- -13.13%
- 1年の変化
- -3.78%
21 9月, 日曜日