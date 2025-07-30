Dövizler / SGHC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SGHC: Super Group (SGHC) Limited
11.78 USD 0.09 (0.77%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SGHC fiyatı bugün 0.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.35 ve Yüksek fiyatı olarak 11.86 aralığında işlem gördü.
Super Group (SGHC) Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGHC haberleri
- Wall Street Analysts See Super Group (SGHC) (SGHC) as a Buy: Should You Invest?
- Canaccord Genuity, büyüme görünümü nedeniyle Super Group hisse fiyat hedefini 18 dolara yükseltti
- Canaccord Genuity raises Super Group stock price target to $18 on growth outlook
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) Super Group Limited - Analyst/Investor Day Transcript
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Benchmark, Super Group’un hedef fiyatını 16 dolardan 18 dolara yükseltti
- Super Group stock price target raised to $18 from $16 at Benchmark
- Craig-Hallum, SGHC için hedef fiyatı 15 dolardan 18 dolara yükseltti
- SGHC stock price target raised to $18 from $15 at Craig-Hallum
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Super Group raises 2025 guidance on strong Q3 performance
- SGHC hissesi 13,47 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Sghc stock hits all-time high at 13.47 USD
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Benchmark raises SGHC Limited stock price target to $16 ahead of Analyst Day
- Sghc stock hits 52-week high of 12.37 USD
- SGHC stock hits 52-week high at 12.19 USD
- Is It Worth Investing in Super Group (SGHC) (SGHC) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Super Group (SGHC) Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SGHC)
- SGHC stock price target raised to $14 by BTIG on strong Q2 results
- Super Group stock price target raised to $17 from $15 at Canaccord
- PENN Entertainment (PENN) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
Günlük aralık
11.35 11.86
Yıllık aralık
3.58 13.71
- Önceki kapanış
- 11.69
- Açılış
- 11.85
- Satış
- 11.78
- Alış
- 12.08
- Düşük
- 11.35
- Yüksek
- 11.86
- Hacim
- 7.178 K
- Günlük değişim
- 0.77%
- Aylık değişim
- 4.25%
- 6 aylık değişim
- 83.20%
- Yıllık değişim
- 223.63%
21 Eylül, Pazar