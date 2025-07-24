Währungen / SGHC
SGHC: Super Group (SGHC) Limited
11.69 USD 1.19 (9.24%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SGHC hat sich für heute um -9.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.58 bis zu einem Hoch von 13.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Super Group (SGHC) Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SGHC News
- Super Group: Canaccord Genuity erhöht Kursziel wegen Wachstumsaussichten auf 18 Dollar
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) Super Group Limited - Analyst/Investor Day Transcript
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Benchmark hebt Kursziel für Super Group auf 18 US-Dollar an
- SGHC stock price target raised to $18 from $15 at Craig-Hallum
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Super Group raises 2025 guidance on strong Q3 performance
- SGHC-Aktie auf Rekordkurs: Neues Allzeithoch bei 13,47 USD
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Benchmark raises SGHC Limited stock price target to $16 ahead of Analyst Day
- Sghc stock hits 52-week high of 12.37 USD
- SGHC stock hits 52-week high at 12.19 USD
- Is It Worth Investing in Super Group (SGHC) (SGHC) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Super Group (SGHC) Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SGHC)
- SGHC stock price target raised to $14 by BTIG on strong Q2 results
- Super Group stock price target raised to $17 from $15 at Canaccord
- PENN Entertainment (PENN) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
Tagesspanne
11.58 13.71
Jahresspanne
3.58 13.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.88
- Eröffnung
- 13.57
- Bid
- 11.69
- Ask
- 11.99
- Tief
- 11.58
- Hoch
- 13.71
- Volumen
- 15.433 K
- Tagesänderung
- -9.24%
- Monatsänderung
- 3.45%
- 6-Monatsänderung
- 81.80%
- Jahresänderung
- 221.15%
