KurseKategorien
Währungen / SGHC
Zurück zum Aktien

SGHC: Super Group (SGHC) Limited

11.69 USD 1.19 (9.24%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SGHC hat sich für heute um -9.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.58 bis zu einem Hoch von 13.71 gehandelt.

Verfolgen Sie die Super Group (SGHC) Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SGHC News

Tagesspanne
11.58 13.71
Jahresspanne
3.58 13.71
Vorheriger Schlusskurs
12.88
Eröffnung
13.57
Bid
11.69
Ask
11.99
Tief
11.58
Hoch
13.71
Volumen
15.433 K
Tagesänderung
-9.24%
Monatsänderung
3.45%
6-Monatsänderung
81.80%
Jahresänderung
221.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K