SGHC: Super Group (SGHC) Limited

11.69 USD 1.19 (9.24%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SGHCの今日の為替レートは、-9.24%変化しました。日中、通貨は1あたり11.58の安値と13.71の高値で取引されました。

Super Group (SGHC) Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
11.58 13.71
1年のレンジ
3.58 13.71
以前の終値
12.88
始値
13.57
買値
11.69
買値
11.99
安値
11.58
高値
13.71
出来高
15.433 K
1日の変化
-9.24%
1ヶ月の変化
3.45%
6ヶ月の変化
81.80%
1年の変化
221.15%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K