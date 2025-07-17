通貨 / SGHC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SGHC: Super Group (SGHC) Limited
11.69 USD 1.19 (9.24%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SGHCの今日の為替レートは、-9.24%変化しました。日中、通貨は1あたり11.58の安値と13.71の高値で取引されました。
Super Group (SGHC) Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGHC News
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- ベンチマーク、Super Groupの目標株価を16ドルから18ドルに引き上げ
- Super Group stock price target raised to $18 from $16 at Benchmark
- クレイグ・ハラム、SGHCの株価目標を15ドルから18ドルに引き上げ
- SGHC stock price target raised to $18 from $15 at Craig-Hallum
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Super Group raises 2025 guidance on strong Q3 performance
- SGHC株価、13.47米ドルで過去最高値を記録
- Sghc stock hits all-time high at 13.47 USD
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Benchmark raises SGHC Limited stock price target to $16 ahead of Analyst Day
- Sghc stock hits 52-week high of 12.37 USD
- SGHC stock hits 52-week high at 12.19 USD
- Is It Worth Investing in Super Group (SGHC) (SGHC) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Super Group (SGHC) Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SGHC)
- SGHC stock price target raised to $14 by BTIG on strong Q2 results
- Super Group stock price target raised to $17 from $15 at Canaccord
- PENN Entertainment (PENN) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Why Super Group (SGHC) Limited (SGHC) Dipped More Than Broader Market Today
- Investors Heavily Search Super Group (SGHC) Limited (SGHC): Here is What You Need to Know
1日のレンジ
11.58 13.71
1年のレンジ
3.58 13.71
- 以前の終値
- 12.88
- 始値
- 13.57
- 買値
- 11.69
- 買値
- 11.99
- 安値
- 11.58
- 高値
- 13.71
- 出来高
- 15.433 K
- 1日の変化
- -9.24%
- 1ヶ月の変化
- 3.45%
- 6ヶ月の変化
- 81.80%
- 1年の変化
- 221.15%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K