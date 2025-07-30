통화 / SGHC
SGHC: Super Group (SGHC) Limited
11.78 USD 0.09 (0.77%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SGHC 환율이 오늘 0.77%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.35이고 고가는 11.86이었습니다.
Super Group (SGHC) Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SGHC News
- Wall Street Analysts See Super Group (SGHC) (SGHC) as a Buy: Should You Invest?
- 캐너코드 제뉴이티, 슈퍼 그룹 목표 주가 18달러로 상향
- Canaccord Genuity raises Super Group stock price target to $18 on growth outlook
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) Super Group Limited - Analyst/Investor Day Transcript
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- 슈퍼 그룹(SGHC) 목표 주가, Benchmark서 18달러로 상향
- Super Group stock price target raised to $18 from $16 at Benchmark
- SGHC 목표 주가, Craig-Hallum, 18달러로 상향 조정
- SGHC stock price target raised to $18 from $15 at Craig-Hallum
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Super Group raises 2025 guidance on strong Q3 performance
- SGHC 주식, 사상 최고치인 13.47 USD 기록
- Sghc stock hits all-time high at 13.47 USD
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Benchmark raises SGHC Limited stock price target to $16 ahead of Analyst Day
- Sghc stock hits 52-week high of 12.37 USD
- SGHC stock hits 52-week high at 12.19 USD
- Is It Worth Investing in Super Group (SGHC) (SGHC) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Super Group (SGHC) Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SGHC)
- SGHC stock price target raised to $14 by BTIG on strong Q2 results
- Super Group stock price target raised to $17 from $15 at Canaccord
- PENN Entertainment (PENN) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
일일 변동 비율
11.35 11.86
년간 변동
3.58 13.71
- 이전 종가
- 11.69
- 시가
- 11.85
- Bid
- 11.78
- Ask
- 12.08
- 저가
- 11.35
- 고가
- 11.86
- 볼륨
- 7.178 K
- 일일 변동
- 0.77%
- 월 변동
- 4.25%
- 6개월 변동
- 83.20%
- 년간 변동율
- 223.63%
