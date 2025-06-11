КотировкиРазделы
SGHC: Super Group (SGHC) Limited

13.09 USD 0.39 (3.07%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SGHC за сегодня изменился на 3.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.64, а максимальная — 13.49.

Дневной диапазон
12.64 13.49
Годовой диапазон
3.58 13.49
Предыдущее закрытие
12.70
Open
12.66
Bid
13.09
Ask
13.39
Low
12.64
High
13.49
Объем
8.412 K
Дневное изменение
3.07%
Месячное изменение
15.84%
6-месячное изменение
103.58%
Годовое изменение
259.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.