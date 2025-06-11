Валюты / SGHC
SGHC: Super Group (SGHC) Limited
13.09 USD 0.39 (3.07%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SGHC за сегодня изменился на 3.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.64, а максимальная — 13.49.
Следите за динамикой Super Group (SGHC) Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SGHC
- Акции SGHC достигли исторического максимума в $13,47
- Sghc stock hits all-time high at 13.47 USD
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Benchmark raises SGHC Limited stock price target to $16 ahead of Analyst Day
- Sghc stock hits 52-week high of 12.37 USD
- SGHC stock hits 52-week high at 12.19 USD
- Is It Worth Investing in Super Group (SGHC) (SGHC) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Super Group (SGHC) Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SGHC)
- SGHC stock price target raised to $14 by BTIG on strong Q2 results
- Super Group stock price target raised to $17 from $15 at Canaccord
- PENN Entertainment (PENN) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Super Group (SGHC) Limited (SGHC) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Why Super Group (SGHC) Limited (SGHC) Dipped More Than Broader Market Today
- Investors Heavily Search Super Group (SGHC) Limited (SGHC): Here is What You Need to Know
- JMP initiates Super Group stock with Market Outperform rating on growth potential
- Benchmark raises Super Group stock price target to $14 on record quarter
- SGHC stock price target raised to $15 by Canaccord on strong Q2 results
- Super Group stock price target raised to $13 by BTIG on strong Q2 results
- Super Group raises 2025 guidance, plans to exit U.S. iGaming market
- Datadog To Rally Around 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Datadog (NASDAQ:DDOG), Academy Sports (NASDAQ:ASO)
- BTIG raises SGHC stock price target on sportsbook outlook
Дневной диапазон
12.64 13.49
Годовой диапазон
3.58 13.49
- Предыдущее закрытие
- 12.70
- Open
- 12.66
- Bid
- 13.09
- Ask
- 13.39
- Low
- 12.64
- High
- 13.49
- Объем
- 8.412 K
- Дневное изменение
- 3.07%
- Месячное изменение
- 15.84%
- 6-месячное изменение
- 103.58%
- Годовое изменение
- 259.62%
