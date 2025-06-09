Dövizler / SGDM
SGDM: Sprott Gold Miners ETF
60.35 USD 1.72 (2.93%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SGDM fiyatı bugün 2.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 59.36 ve Yüksek fiyatı olarak 60.44 aralığında işlem gördü.
Sprott Gold Miners ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGDM haberleri
Günlük aralık
59.36 60.44
Yıllık aralık
26.60 60.44
- Önceki kapanış
- 58.63
- Açılış
- 59.69
- Satış
- 60.35
- Alış
- 60.65
- Düşük
- 59.36
- Yüksek
- 60.44
- Hacim
- 145
- Günlük değişim
- 2.93%
- Aylık değişim
- 11.37%
- 6 aylık değişim
- 59.19%
- Yıllık değişim
- 93.74%
