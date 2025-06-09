クォートセクション
通貨 / SGDM
株に戻る

SGDM: Sprott Gold Miners ETF

60.35 USD 1.72 (2.93%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SGDMの今日の為替レートは、2.93%変化しました。日中、通貨は1あたり59.36の安値と60.44の高値で取引されました。

Sprott Gold Miners ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SGDM News

1日のレンジ
59.36 60.44
1年のレンジ
26.60 60.44
以前の終値
58.63
始値
59.69
買値
60.35
買値
60.65
安値
59.36
高値
60.44
出来高
145
1日の変化
2.93%
1ヶ月の変化
11.37%
6ヶ月の変化
59.19%
1年の変化
93.74%
23 9月, 火曜日
12:30
USD
経常収支
実際
期待
$​-406.051 B
$​-450.170 B
13:00
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数
実際
期待
4.04 M
4.01 M
14:00
USD
中古住宅販売件数前月比
実際
期待
-2.0%
2.0%
16:35
USD
FRB Powell議長発言
実際
期待
17:00
USD
2年債入札
実際
期待
3.641%