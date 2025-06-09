通貨 / SGDM
SGDM: Sprott Gold Miners ETF
60.35 USD 1.72 (2.93%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SGDMの今日の為替レートは、2.93%変化しました。日中、通貨は1あたり59.36の安値と60.44の高値で取引されました。
Sprott Gold Miners ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SGDM News
1日のレンジ
59.36 60.44
1年のレンジ
26.60 60.44
- 以前の終値
- 58.63
- 始値
- 59.69
- 買値
- 60.35
- 買値
- 60.65
- 安値
- 59.36
- 高値
- 60.44
- 出来高
- 145
- 1日の変化
- 2.93%
- 1ヶ月の変化
- 11.37%
- 6ヶ月の変化
- 59.19%
- 1年の変化
- 93.74%
23 9月, 火曜日
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- $-406.051 B
- 前
- $-450.170 B
13:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
14:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 4.04 M
- 前
- 4.01 M
14:00
USD
- 実際
-
- 期待
- -2.0%
- 前
- 2.0%
16:35
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.641%