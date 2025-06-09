Валюты / SGDM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SGDM: Sprott Gold Miners ETF
60.35 USD 1.72 (2.93%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SGDM за сегодня изменился на 2.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.36, а максимальная — 60.44.
Следите за динамикой Sprott Gold Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SGDM
- Gold ETFs to Watch as the Metal Hits Fresh Highs
- Gold Mining ETF (SGDM) Hits New 52-Week High
- Gold Continues To Outshine Equities
- Gold And Silver Officially Confirm Their Breakouts (Technical Analysis)
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- Investing In Bullion Vs. Mining Stocks
- Precious Metals Surge After Dovish Jackson Hole Speech (Technical Analysis)
- Chart Of The Day: Does This Mean It's Almost Time For Gold's Next Breakout?
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Gold Stocks Re-Taking The Macro As It Creeps Counter-Cyclical
- Gold: Bottom's Up
- SGDM: The Best Managed ETF Is Still A Sell (NYSEARCA:SGDM)
- How Long Will Tariff-Related Uncertainty Last? Business Execs Are Split
- Is Gold Still Shining?
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Gold Priced In Major Currencies Reveals Clear Consolidation (Technical Analysis)
- Guns And Gold Outshine Tech As The Hottest Investments Going
- The Technicals: Gold Bull Market Still Looks Very Strong
- Why Iran Vs. Israel Can't Really Crush Oil Markets (But Can Help Gold)
- Late Innings For The Gold Stock Rally
- Israel's Strike Lifts Dollar But Only Modestly, Gold And Oil Rally
- Can't See The Risk-Off By Looking At The Dollar Or Gold (SPX)
- Dollar Stabilizes While Sterling Slides After Disappointing Jobs Report (SPX)
- Dollar Unwinds Jobs Report Gains
Дневной диапазон
59.36 60.44
Годовой диапазон
26.60 60.44
- Предыдущее закрытие
- 58.63
- Open
- 59.69
- Bid
- 60.35
- Ask
- 60.65
- Low
- 59.36
- High
- 60.44
- Объем
- 145
- Дневное изменение
- 2.93%
- Месячное изменение
- 11.37%
- 6-месячное изменение
- 59.19%
- Годовое изменение
- 93.74%
23 сентября, вторник
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- $-406.051 млрд
- Пред.
- $-450.170 млрд
13:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
14:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 4.04 млн
- Пред.
- 4.01 млн
14:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -2.0%
- Пред.
- 2.0%
16:35
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.641%