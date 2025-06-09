КотировкиРазделы
SGDM: Sprott Gold Miners ETF

60.35 USD 1.72 (2.93%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SGDM за сегодня изменился на 2.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.36, а максимальная — 60.44.

Следите за динамикой Sprott Gold Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
59.36 60.44
Годовой диапазон
26.60 60.44
Предыдущее закрытие
58.63
Open
59.69
Bid
60.35
Ask
60.65
Low
59.36
High
60.44
Объем
145
Дневное изменение
2.93%
Месячное изменение
11.37%
6-месячное изменение
59.19%
Годовое изменение
93.74%
23 сентября, вторник
12:30
USD
Счет текущих операций
Акт.
Прог.
$​-406.051 млрд
Пред.
$​-450.170 млрд
13:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.04 млн
Пред.
4.01 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-2.0%
Пред.
2.0%
16:35
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.641%