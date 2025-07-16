Dövizler / SF
SF: Stifel Financial Corporation
114.95 USD 0.60 (0.52%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SF fiyatı bugün -0.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 113.87 ve Yüksek fiyatı olarak 115.33 aralığında işlem gördü.
Stifel Financial Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
113.87 115.33
Yıllık aralık
73.27 120.64
- Önceki kapanış
- 115.55
- Açılış
- 115.33
- Satış
- 114.95
- Alış
- 115.25
- Düşük
- 113.87
- Yüksek
- 115.33
- Hacim
- 1.427 K
- Günlük değişim
- -0.52%
- Aylık değişim
- 2.60%
- 6 aylık değişim
- 22.46%
- Yıllık değişim
- 22.68%
21 Eylül, Pazar