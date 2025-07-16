FiyatlarBölümler
Dövizler / SF
SF: Stifel Financial Corporation

114.95 USD 0.60 (0.52%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SF fiyatı bugün -0.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 113.87 ve Yüksek fiyatı olarak 115.33 aralığında işlem gördü.

Stifel Financial Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
113.87 115.33
Yıllık aralık
73.27 120.64
Önceki kapanış
115.55
Açılış
115.33
Satış
114.95
Alış
115.25
Düşük
113.87
Yüksek
115.33
Hacim
1.427 K
Günlük değişim
-0.52%
Aylık değişim
2.60%
6 aylık değişim
22.46%
Yıllık değişim
22.68%
21 Eylül, Pazar