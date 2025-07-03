Moedas / SF
SF: Stifel Financial Corporation
115.51 USD 1.40 (1.23%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SF para hoje mudou para 1.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 114.06 e o mais alto foi 115.54.
Veja a dinâmica do par de moedas Stifel Financial Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SF Notícias
Faixa diária
114.06 115.54
Faixa anual
73.27 120.64
- Fechamento anterior
- 114.11
- Open
- 114.71
- Bid
- 115.51
- Ask
- 115.81
- Low
- 114.06
- High
- 115.54
- Volume
- 88
- Mudança diária
- 1.23%
- Mudança mensal
- 3.10%
- Mudança de 6 meses
- 23.05%
- Mudança anual
- 23.28%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh