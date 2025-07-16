통화 / SF
SF: Stifel Financial Corporation
114.95 USD 0.60 (0.52%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SF 환율이 오늘 -0.52%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 113.87이고 고가는 115.33이었습니다.
Stifel Financial Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SF News
- WaterBridge completes $588 million IPO with underwriters exercising full option
- Do Options Traders Know Something About Stifel Financial Stock We Don't?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Fermi America files for Nasdaq listing under ’FRMI’ ticker
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Stifel (SF) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Hartford MidCap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Stifel Financial (SF) Is Up 0.42% in One Week: What You Should Know
- Asia stocks climb tracking Wall St rally; Japan shares set new record
- Asia stocks climb: Japan, Australia hit record highs; RBA decision ahead
- HOOD Jumps 3.1% After its Valuation Crosses Historic $100 Billion Mark
- Stifel Financial declares $0.46 per share quarterly dividend
- Asia stocks mixed amid tariff woes; Australia hits record high, RBI decision ahead
- Asia stocks mixed ahead of US tariff deadline; S.Korea drops on govt tax hike plan
- Stifel (SF) Q2 EPS Jumps 7% Beats Views
- This Microsoft Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - Microsoft (NASDAQ:MSFT), eBay (NASDAQ:EBAY)
- 'Amazon, It Has A Lot Of Strategic Value For Us' — Lumotive Scores $59M With Backing From Amazon, Oman's ITHCA Group - Himax Techs (NASDAQ:HIMX), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Stifel Financial (SF) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Stifel Q2 2025 presentation: Record revenue, strong sequential recovery after Q1 charge
- Stifel earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Asia stocks dither as US tariff deadline nears; Nikkei falls ahead of BOJ decision
- Moelis (MC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Tradeweb Markets (TW) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Stifel Financial (SF) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
일일 변동 비율
113.87 115.33
년간 변동
73.27 120.64
- 이전 종가
- 115.55
- 시가
- 115.33
- Bid
- 114.95
- Ask
- 115.25
- 저가
- 113.87
- 고가
- 115.33
- 볼륨
- 1.427 K
- 일일 변동
- -0.52%
- 월 변동
- 2.60%
- 6개월 변동
- 22.46%
- 년간 변동율
- 22.68%
