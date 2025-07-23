クォートセクション
SF
SF: Stifel Financial Corporation

115.55 USD 1.44 (1.26%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SFの今日の為替レートは、1.26%変化しました。日中、通貨は1あたり114.06の安値と116.42の高値で取引されました。

Stifel Financial Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
114.06 116.42
1年のレンジ
73.27 120.64
以前の終値
114.11
始値
114.71
買値
115.55
買値
115.85
安値
114.06
高値
116.42
出来高
1.555 K
1日の変化
1.26%
1ヶ月の変化
3.13%
6ヶ月の変化
23.10%
1年の変化
23.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K