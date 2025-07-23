通貨 / SF
SF: Stifel Financial Corporation
115.55 USD 1.44 (1.26%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SFの今日の為替レートは、1.26%変化しました。日中、通貨は1あたり114.06の安値と116.42の高値で取引されました。
Stifel Financial Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
114.06 116.42
1年のレンジ
73.27 120.64
- 以前の終値
- 114.11
- 始値
- 114.71
- 買値
- 115.55
- 買値
- 115.85
- 安値
- 114.06
- 高値
- 116.42
- 出来高
- 1.555 K
- 1日の変化
- 1.26%
- 1ヶ月の変化
- 3.13%
- 6ヶ月の変化
- 23.10%
- 1年の変化
- 23.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K