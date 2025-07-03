Валюты / SF
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SF: Stifel Financial Corporation
112.93 USD 0.75 (0.66%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SF за сегодня изменился на -0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 112.00, а максимальная — 114.23.
Следите за динамикой Stifel Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SF
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Black Rock Coffee Bar оценивает IPO в $20 за акцию
- Fermi America files for Nasdaq listing under ’FRMI’ ticker
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Stifel (SF) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Hartford MidCap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Stifel Financial (SF) Is Up 0.42% in One Week: What You Should Know
- Asia stocks climb tracking Wall St rally; Japan shares set new record
- Asia stocks climb: Japan, Australia hit record highs; RBA decision ahead
- HOOD Jumps 3.1% After its Valuation Crosses Historic $100 Billion Mark
- Stifel Financial declares $0.46 per share quarterly dividend
- Asia stocks mixed amid tariff woes; Australia hits record high, RBI decision ahead
- Asia stocks mixed ahead of US tariff deadline; S.Korea drops on govt tax hike plan
- Stifel (SF) Q2 EPS Jumps 7% Beats Views
- This Microsoft Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - Microsoft (NASDAQ:MSFT), eBay (NASDAQ:EBAY)
- 'Amazon, It Has A Lot Of Strategic Value For Us' — Lumotive Scores $59M With Backing From Amazon, Oman's ITHCA Group - Himax Techs (NASDAQ:HIMX), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Stifel Financial (SF) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Stifel Q2 2025 presentation: Record revenue, strong sequential recovery after Q1 charge
- Stifel earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Asia stocks dither as US tariff deadline nears; Nikkei falls ahead of BOJ decision
- Moelis (MC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Tradeweb Markets (TW) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Stifel Financial (SF) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- NYLI Fiera SMID Growth Fund Q1 2025 Commentary
Дневной диапазон
112.00 114.23
Годовой диапазон
73.27 120.64
- Предыдущее закрытие
- 113.68
- Open
- 113.91
- Bid
- 112.93
- Ask
- 113.23
- Low
- 112.00
- High
- 114.23
- Объем
- 920
- Дневное изменение
- -0.66%
- Месячное изменение
- 0.79%
- 6-месячное изменение
- 20.30%
- Годовое изменение
- 20.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.