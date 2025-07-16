Währungen / SF
SF: Stifel Financial Corporation
115.55 USD 1.44 (1.26%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SF hat sich für heute um 1.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 114.06 bis zu einem Hoch von 116.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die Stifel Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
114.06 116.42
Jahresspanne
73.27 120.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 114.11
- Eröffnung
- 114.71
- Bid
- 115.55
- Ask
- 115.85
- Tief
- 114.06
- Hoch
- 116.42
- Volumen
- 1.555 K
- Tagesänderung
- 1.26%
- Monatsänderung
- 3.13%
- 6-Monatsänderung
- 23.10%
- Jahresänderung
- 23.32%
