SF: Stifel Financial Corporation
114.55 USD 0.40 (0.35%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SF ha avuto una variazione del -0.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 114.25 e ad un massimo di 115.32.
Segui le dinamiche di Stifel Financial Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
114.25 115.32
Intervallo Annuale
73.27 120.64
- Chiusura Precedente
- 114.95
- Apertura
- 114.50
- Bid
- 114.55
- Ask
- 114.85
- Minimo
- 114.25
- Massimo
- 115.32
- Volume
- 985
- Variazione giornaliera
- -0.35%
- Variazione Mensile
- 2.24%
- Variazione Semestrale
- 22.03%
- Variazione Annuale
- 22.25%