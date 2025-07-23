QuotazioniSezioni
SF: Stifel Financial Corporation

114.55 USD 0.40 (0.35%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SF ha avuto una variazione del -0.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 114.25 e ad un massimo di 115.32.

Segui le dinamiche di Stifel Financial Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
114.25 115.32
Intervallo Annuale
73.27 120.64
Chiusura Precedente
114.95
Apertura
114.50
Bid
114.55
Ask
114.85
Minimo
114.25
Massimo
115.32
Volume
985
Variazione giornaliera
-0.35%
Variazione Mensile
2.24%
Variazione Semestrale
22.03%
Variazione Annuale
22.25%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev