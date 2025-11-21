SEV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Sono Group N.V. hisse senedi 6.0300 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 5.9000 - 6.4600 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 6.4700 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 150 değerine ulaştı. SEV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Sono Group N.V. hisse senedi temettü ödüyor mu? Sono Group N.V. hisse senedi şu anda 6.0300 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -69.83% ve USD değerlerini izler. SEV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SEV hisse senedi nasıl alınır? Sono Group N.V. hisselerini şu anki 6.0300 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 6.0300 ve Ask 6.0330 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 150 ve günlük değişim oranı -5.78% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SEV fiyat hareketlerini takip edin.

SEV hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Sono Group N.V. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 3.5500 - 22.4300 ve mevcut fiyatı 6.0300 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 6.0300 veya Ask 6.0330 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -21.69% ve 6 aylık değişim oranı -69.83% değerlerini karşılaştırır. SEV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Aptera Motors Corp hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Aptera Motors Corp hisse senedi yıllık olarak 22.4300 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 3.5500 - 22.4300). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 6.4700 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Sono Group N.V. performansını takip edin.

Aptera Motors Corp hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Aptera Motors Corp (SEV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 3.5500 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 6.0300 ve hareket ettiği yıllık aralık 3.5500 - 22.4300 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SEV fiyat hareketlerini izleyin.