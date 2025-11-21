SEV: Sono Group N.V.
今日SEV汇率已更改-8.11%。当日，交易品种以低点5.9100和高点6.4600进行交易。
关注Sono Group N.V.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
SEV股票今天的价格是多少？
Sono Group N.V.股票今天的定价为5.9450。它在5.9100 - 6.4600范围内交易，昨天的收盘价为6.4700，交易量达到107。SEV的实时价格图表显示了这些更新。
Sono Group N.V.股票是否支付股息？
Sono Group N.V.目前的价值为5.9450。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-70.26%和USD。实时查看图表以跟踪SEV走势。
如何购买SEV股票？
您可以以5.9450的当前价格购买Sono Group N.V.股票。订单通常设置在5.9450或5.9480附近，而107和-7.11%显示市场活动。立即关注SEV的实时图表更新。
如何投资SEV股票？
投资Sono Group N.V.需要考虑年度范围3.5500 - 22.4300和当前价格5.9450。许多人在以5.9450或5.9480下订单之前，会比较-22.79%和。实时查看SEV价格图表，了解每日变化。
Aptera Motors Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Aptera Motors Corp的最高价格是22.4300。在3.5500 - 22.4300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sono Group N.V.的绩效。
Aptera Motors Corp股票的最低价格是多少？
Aptera Motors Corp（SEV）的最低价格为3.5500。将其与当前的5.9450和3.5500 - 22.4300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SEV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SEV股票是什么时候拆分的？
Sono Group N.V.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.4700和-70.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.4700
- 开盘价
- 6.4000
- 卖价
- 5.9450
- 买价
- 5.9480
- 最低价
- 5.9100
- 最高价
- 6.4600
- 交易量
- 107
- 日变化
- -8.11%
- 月变化
- -22.79%
- 6个月变化
- -70.26%
- 年变化
- -70.26%
