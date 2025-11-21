报价部分
货币 / SEV
SEV: Sono Group N.V.

5.9450 USD 0.5250 (8.11%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SEV汇率已更改-8.11%。当日，交易品种以低点5.9100和高点6.4600进行交易。

关注Sono Group N.V.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SEV股票今天的价格是多少？

Sono Group N.V.股票今天的定价为5.9450。它在5.9100 - 6.4600范围内交易，昨天的收盘价为6.4700，交易量达到107。SEV的实时价格图表显示了这些更新。

Sono Group N.V.股票是否支付股息？

Sono Group N.V.目前的价值为5.9450。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-70.26%和USD。实时查看图表以跟踪SEV走势。

如何购买SEV股票？

您可以以5.9450的当前价格购买Sono Group N.V.股票。订单通常设置在5.9450或5.9480附近，而107和-7.11%显示市场活动。立即关注SEV的实时图表更新。

如何投资SEV股票？

投资Sono Group N.V.需要考虑年度范围3.5500 - 22.4300和当前价格5.9450。许多人在以5.9450或5.9480下订单之前，会比较-22.79%和。实时查看SEV价格图表，了解每日变化。

Aptera Motors Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Aptera Motors Corp的最高价格是22.4300。在3.5500 - 22.4300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sono Group N.V.的绩效。

Aptera Motors Corp股票的最低价格是多少？

Aptera Motors Corp（SEV）的最低价格为3.5500。将其与当前的5.9450和3.5500 - 22.4300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SEV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SEV股票是什么时候拆分的？

Sono Group N.V.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.4700和-70.26%中可见。

日范围
5.9100 6.4600
年范围
3.5500 22.4300
前一天收盘价
6.4700
开盘价
6.4000
卖价
5.9450
买价
5.9480
最低价
5.9100
最高价
6.4600
交易量
107
日变化
-8.11%
月变化
-22.79%
6个月变化
-70.26%
年变化
-70.26%
21 十一月, 星期五
13:30
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
13:45
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
15:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
51.0
预测值
50.3
前值
50.3
15:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
51.0
预测值
49.0
前值
49.0
15:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
4.5%
预测值
4.7%
前值
4.7%
15:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
3.4%
预测值
3.6%
前值
3.6%
18:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
预测值
前值
417
18:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
预测值
前值
549
20:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值