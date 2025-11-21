- Panorámica
SEV: Sono Group N.V.
El tipo de cambio de SEV de hoy ha cambiado un -8.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.9100, mientras que el máximo ha alcanzado 6.4600.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sono Group N.V.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SEV hoy?
Sono Group N.V. (SEV) se evalúa hoy en 5.9450. El instrumento se negocia dentro de 5.9100 - 6.4600; el cierre de ayer ha sido 6.4700 y el volumen comercial ha alcanzado 107. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SEV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Sono Group N.V.?
Sono Group N.V. se evalúa actualmente en 5.9450. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -70.26% y USD. Monitoree los movimientos de SEV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SEV?
Puede comprar acciones de Sono Group N.V. (SEV) al precio actual de 5.9450. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 5.9450 o 5.9480, mientras que 107 y -7.11% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SEV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SEV?
Invertir en Sono Group N.V. implica tener en cuenta el rango anual 3.5500 - 22.4300 y el precio actual 5.9450. Muchos comparan -22.79% y -70.26% antes de colocar órdenes en 5.9450 o 5.9480. Estudie los cambios diarios de precios de SEV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Aptera Motors Corp?
El precio más alto de Aptera Motors Corp (SEV) en el último año ha sido 22.4300. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 3.5500 - 22.4300, una comparación con 6.4700 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Sono Group N.V. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Aptera Motors Corp?
El precio más bajo de Aptera Motors Corp (SEV) para el año ha sido 3.5500. La comparación con los actuales 5.9450 y 3.5500 - 22.4300 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SEV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SEV?
En el pasado, Sono Group N.V. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 6.4700 y -70.26% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 6.4700
- Open
- 6.4000
- Bid
- 5.9450
- Ask
- 5.9480
- Low
- 5.9100
- High
- 6.4600
- Volumen
- 107
- Cambio diario
- -8.11%
- Cambio mensual
- -22.79%
- Cambio a 6 meses
- -70.26%
- Cambio anual
- -70.26%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 51.0
- Pronós.
- 50.3
- Prev.
- 50.3
- Act.
- 51.0
- Pronós.
- 49.0
- Prev.
- 49.0
- Act.
- 4.5%
- Pronós.
- 4.7%
- Prev.
- 4.7%
- Act.
- 3.4%
- Pronós.
- 3.6%
- Prev.
- 3.6%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 417
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 549
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.