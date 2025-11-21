- Visão do mercado
SEV: Sono Group N.V.
A taxa do SEV para hoje mudou para -8.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.9100 e o mais alto foi 6.4600.
Veja a dinâmica do par de moedas Sono Group N.V.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SEV hoje?
Hoje Sono Group N.V. (SEV) está avaliado em 5.9450. O instrumento é negociado dentro de 5.9100 - 6.4600, o fechamento de ontem foi 6.4700, e o volume de negociação atingiu 107. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SEV em tempo real.
As ações de Sono Group N.V. pagam dividendos?
Atualmente Sono Group N.V. está avaliado em 5.9450. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -70.26% e USD. Monitore os movimentos de SEV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SEV?
Você pode comprar ações de Sono Group N.V. (SEV) pelo preço atual 5.9450. Ordens geralmente são executadas perto de 5.9450 ou 5.9480, enquanto 107 e -7.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SEV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SEV?
Investir em Sono Group N.V. envolve considerar a faixa anual 3.5500 - 22.4300 e o preço atual 5.9450. Muitos comparam -22.79% e -70.26% antes de enviar ordens em 5.9450 ou 5.9480. Estude as mudanças diárias de preço de SEV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Aptera Motors Corp?
O maior preço de Aptera Motors Corp (SEV) no último ano foi 22.4300. As ações oscilaram bastante dentro de 3.5500 - 22.4300, e a comparação com 6.4700 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Sono Group N.V. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Aptera Motors Corp?
O menor preço de Aptera Motors Corp (SEV) no ano foi 3.5500. A comparação com o preço atual 5.9450 e 3.5500 - 22.4300 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SEV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SEV?
No passado Sono Group N.V. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 6.4700 e -70.26% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 6.4700
- Open
- 6.4000
- Bid
- 5.9450
- Ask
- 5.9480
- Low
- 5.9100
- High
- 6.4600
- Volume
- 107
- Mudança diária
- -8.11%
- Mudança mensal
- -22.79%
- Mudança de 6 meses
- -70.26%
- Mudança anual
- -70.26%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 51.0
- Projeç.
- 50.3
- Prév.
- 50.3
- Atu.
- 51.0
- Projeç.
- 49.0
- Prév.
- 49.0
- Atu.
- 4.5%
- Projeç.
- 4.7%
- Prév.
- 4.7%
- Atu.
- 3.4%
- Projeç.
- 3.6%
- Prév.
- 3.6%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 417
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.