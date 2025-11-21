クォートセクション
通貨 / SEV
株に戻る

SEV: Sono Group N.V.

5.9450 USD 0.5250 (8.11%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SEVの今日の為替レートは、-8.11%変化しました。日中、通貨は1あたり5.9100の安値と6.4600の高値で取引されました。

Sono Group N.V.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

SEV株の現在の価格は？

Sono Group N.V.の株価は本日5.9450です。5.9100 - 6.4600内で取引され、前日の終値は6.4700、取引量は107に達しました。SEVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Sono Group N.V.の株は配当を出しますか？

Sono Group N.V.の現在の価格は5.9450です。配当方針は会社によりますが、投資家は-70.26%やUSDにも注目します。SEVの動きはライブチャートで確認できます。

SEV株を買う方法は？

Sono Group N.V.の株は現在5.9450で購入可能です。注文は通常5.9450または5.9480付近で行われ、107や-7.11%が市場の動きを示します。SEVの最新情報はライブチャートで確認できます。

SEV株に投資する方法は？

Sono Group N.V.への投資では、年間の値幅3.5500 - 22.4300と現在の5.9450を考慮します。注文は多くの場合5.9450や5.9480で行われる前に、-22.79%や-70.26%と比較されます。SEVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Aptera Motors Corpの株の最高値は？

Aptera Motors Corpの過去1年の最高値は22.4300でした。3.5500 - 22.4300内で株価は大きく変動し、6.4700と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Sono Group N.V.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Aptera Motors Corpの株の最低値は？

Aptera Motors Corp(SEV)の年間最安値は3.5500でした。現在の5.9450や3.5500 - 22.4300と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SEVの動きはライブチャートで確認できます。

SEVの株式分割はいつ行われましたか？

Sono Group N.V.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、6.4700、-70.26%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
5.9100 6.4600
1年のレンジ
3.5500 22.4300
以前の終値
6.4700
始値
6.4000
買値
5.9450
買値
5.9480
安値
5.9100
高値
6.4600
出来高
107
1日の変化
-8.11%
1ヶ月の変化
-22.79%
6ヶ月の変化
-70.26%
1年の変化
-70.26%
21 11月, 金曜日
13:30
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
13:45
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
15:00
USD
ミシガン大学消費者信頼感指数
実際
51.0
期待
50.3
50.3
15:00
USD
ミシガン大学消費者期待指数
実際
51.0
期待
49.0
49.0
15:00
USD
ミシガン大学期待インフレ
実際
4.5%
期待
4.7%
4.7%
15:00
USD
ミシガン大学5年先期待インフレ
実際
3.4%
期待
3.6%
3.6%
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
417
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待