SEV: Sono Group N.V.
SEVの今日の為替レートは、-8.11%変化しました。日中、通貨は1あたり5.9100の安値と6.4600の高値で取引されました。
Sono Group N.V.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SEV株の現在の価格は？
Sono Group N.V.の株価は本日5.9450です。5.9100 - 6.4600内で取引され、前日の終値は6.4700、取引量は107に達しました。SEVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Sono Group N.V.の株は配当を出しますか？
Sono Group N.V.の現在の価格は5.9450です。配当方針は会社によりますが、投資家は-70.26%やUSDにも注目します。SEVの動きはライブチャートで確認できます。
SEV株を買う方法は？
Sono Group N.V.の株は現在5.9450で購入可能です。注文は通常5.9450または5.9480付近で行われ、107や-7.11%が市場の動きを示します。SEVの最新情報はライブチャートで確認できます。
SEV株に投資する方法は？
Sono Group N.V.への投資では、年間の値幅3.5500 - 22.4300と現在の5.9450を考慮します。注文は多くの場合5.9450や5.9480で行われる前に、-22.79%や-70.26%と比較されます。SEVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Aptera Motors Corpの株の最高値は？
Aptera Motors Corpの過去1年の最高値は22.4300でした。3.5500 - 22.4300内で株価は大きく変動し、6.4700と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Sono Group N.V.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Aptera Motors Corpの株の最低値は？
Aptera Motors Corp(SEV)の年間最安値は3.5500でした。現在の5.9450や3.5500 - 22.4300と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SEVの動きはライブチャートで確認できます。
SEVの株式分割はいつ行われましたか？
Sono Group N.V.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、6.4700、-70.26%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 6.4700
- 始値
- 6.4000
- 買値
- 5.9450
- 買値
- 5.9480
- 安値
- 5.9100
- 高値
- 6.4600
- 出来高
- 107
- 1日の変化
- -8.11%
- 1ヶ月の変化
- -22.79%
- 6ヶ月の変化
- -70.26%
- 1年の変化
- -70.26%
