SEV: Sono Group N.V.

5.9450 USD 0.5250 (8.11%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SEV ha avuto una variazione del -8.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.9100 e ad un massimo di 6.4600.

Segui le dinamiche di Sono Group N.V.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SEV oggi?

Oggi le azioni Sono Group N.V. sono prezzate a 5.9450. Viene scambiato all'interno di 5.9100 - 6.4600, la chiusura di ieri è stata 6.4700 e il volume degli scambi ha raggiunto 107. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SEV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Sono Group N.V. pagano dividendi?

Sono Group N.V. è attualmente valutato a 5.9450. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -70.26% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SEV.

Come acquistare azioni SEV?

Puoi acquistare azioni Sono Group N.V. al prezzo attuale di 5.9450. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 5.9450 o 5.9480, mentre 107 e -7.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SEV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SEV?

Investire in Sono Group N.V. implica considerare l'intervallo annuale 3.5500 - 22.4300 e il prezzo attuale 5.9450. Molti confrontano -22.79% e -70.26% prima di effettuare ordini su 5.9450 o 5.9480. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SEV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Aptera Motors Corp?

Il prezzo massimo di Aptera Motors Corp nell'ultimo anno è stato 22.4300. All'interno di 3.5500 - 22.4300, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 6.4700 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Sono Group N.V. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Aptera Motors Corp?

Il prezzo più basso di Aptera Motors Corp (SEV) nel corso dell'anno è stato 3.5500. Confrontandolo con gli attuali 5.9450 e 3.5500 - 22.4300 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SEV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SEV?

Sono Group N.V. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 6.4700 e -70.26%.

Intervallo Giornaliero
5.9100 6.4600
Intervallo Annuale
3.5500 22.4300
Chiusura Precedente
6.4700
Apertura
6.4000
Bid
5.9450
Ask
5.9480
Minimo
5.9100
Massimo
6.4600
Volume
107
Variazione giornaliera
-8.11%
Variazione Mensile
-22.79%
Variazione Semestrale
-70.26%
Variazione Annuale
-70.26%
21 novembre, venerdì
13:30
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
13:45
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
15:00
USD
Michigan Consumer Sentiment
Agire
51.0
Fcst
50.3
Prev
50.3
15:00
USD
Aspettative dei consumatori del Michigan
Agire
51.0
Fcst
49.0
Prev
49.0
15:00
USD
Aspettative di inflazione del Michigan
Agire
4.5%
Fcst
4.7%
Prev
4.7%
15:00
USD
Michigan Aspettative di inflazione a 5 anni
Agire
3.4%
Fcst
3.6%
Prev
3.6%
18:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
417
18:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
549
20:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev