SEV: Sono Group N.V.

5.9450 USD 0.5250 (8.11%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SEV за сегодня изменился на -8.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.9100, а максимальная — 6.4600.

Следите за динамикой Sono Group N.V.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SEV сегодня?

Sono Group N.V. (SEV) сегодня оценивается на уровне 5.9450. Инструмент торгуется в пределах 5.9100 - 6.4600, вчерашнее закрытие составило 6.4700, а торговый объем достиг 107. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SEV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sono Group N.V.?

Sono Group N.V. в настоящее время оценивается в 5.9450. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -70.26% и USD. Отслеживайте движения SEV на графике в реальном времени.

Как купить акции SEV?

Вы можете купить акции Sono Group N.V. (SEV) по текущей цене 5.9450. Ордера обычно размещаются около 5.9450 или 5.9480, тогда как 107 и -7.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SEV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SEV?

Инвестирование в Sono Group N.V. предполагает учет годового диапазона 3.5500 - 22.4300 и текущей цены 5.9450. Многие сравнивают -22.79% и -70.26% перед размещением ордеров на 5.9450 или 5.9480. Изучайте ежедневные изменения цены SEV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Aptera Motors Corp?

Самая высокая цена Aptera Motors Corp (SEV) за последний год составила 22.4300. Акции заметно колебались в пределах 3.5500 - 22.4300, сравнение с 6.4700 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sono Group N.V. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Aptera Motors Corp?

Самая низкая цена Aptera Motors Corp (SEV) за год составила 3.5500. Сравнение с текущими 5.9450 и 3.5500 - 22.4300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SEV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SEV?

В прошлом Sono Group N.V. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.4700 и -70.26% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.9100 6.4600
Годовой диапазон
3.5500 22.4300
Предыдущее закрытие
6.4700
Open
6.4000
Bid
5.9450
Ask
5.9480
Low
5.9100
High
6.4600
Объем
107
Дневное изменение
-8.11%
Месячное изменение
-22.79%
6-месячное изменение
-70.26%
Годовое изменение
-70.26%
