Курс SEV за сегодня изменился на -8.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.9100, а максимальная — 6.4600.

Следите за динамикой Sono Group N.V.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.