SEV: Sono Group N.V.
Курс SEV за сегодня изменился на -8.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.9100, а максимальная — 6.4600.
Следите за динамикой Sono Group N.V.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SEV сегодня?
Sono Group N.V. (SEV) сегодня оценивается на уровне 5.9450. Инструмент торгуется в пределах 5.9100 - 6.4600, вчерашнее закрытие составило 6.4700, а торговый объем достиг 107. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SEV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sono Group N.V.?
Sono Group N.V. в настоящее время оценивается в 5.9450. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -70.26% и USD. Отслеживайте движения SEV на графике в реальном времени.
Как купить акции SEV?
Вы можете купить акции Sono Group N.V. (SEV) по текущей цене 5.9450. Ордера обычно размещаются около 5.9450 или 5.9480, тогда как 107 и -7.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SEV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SEV?
Инвестирование в Sono Group N.V. предполагает учет годового диапазона 3.5500 - 22.4300 и текущей цены 5.9450. Многие сравнивают -22.79% и -70.26% перед размещением ордеров на 5.9450 или 5.9480. Изучайте ежедневные изменения цены SEV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Aptera Motors Corp?
Самая высокая цена Aptera Motors Corp (SEV) за последний год составила 22.4300. Акции заметно колебались в пределах 3.5500 - 22.4300, сравнение с 6.4700 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sono Group N.V. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Aptera Motors Corp?
Самая низкая цена Aptera Motors Corp (SEV) за год составила 3.5500. Сравнение с текущими 5.9450 и 3.5500 - 22.4300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SEV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SEV?
В прошлом Sono Group N.V. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.4700 и -70.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 6.4700
- Open
- 6.4000
- Bid
- 5.9450
- Ask
- 5.9480
- Low
- 5.9100
- High
- 6.4600
- Объем
- 107
- Дневное изменение
- -8.11%
- Месячное изменение
- -22.79%
- 6-месячное изменение
- -70.26%
- Годовое изменение
- -70.26%
