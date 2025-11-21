- Aperçu
SEV: Sono Group N.V.
Le taux de change de SEV a changé de -8.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.9100 et à un maximum de 6.4600.
Suivez la dynamique Sono Group N.V.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SEV aujourd'hui ?
L'action Sono Group N.V. est cotée à 5.9450 aujourd'hui. Elle se négocie dans 5.9100 - 6.4600, a clôturé hier à 6.4700 et son volume d'échange a atteint 107. Le graphique en temps réel du cours de SEV présente ces mises à jour.
L'action Sono Group N.V. verse-t-elle des dividendes ?
Sono Group N.V. est actuellement valorisé à 5.9450. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -70.26% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SEV.
Comment acheter des actions SEV ?
Vous pouvez acheter des actions Sono Group N.V. au cours actuel de 5.9450. Les ordres sont généralement placés à proximité de 5.9450 ou de 5.9480, le 107 et le -7.11% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SEV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SEV ?
Investir dans Sono Group N.V. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 3.5500 - 22.4300 et le prix actuel 5.9450. Beaucoup comparent -22.79% et -70.26% avant de passer des ordres à 5.9450 ou 5.9480. Consultez le graphique du cours de SEV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Aptera Motors Corp ?
Le cours le plus élevé de Aptera Motors Corp l'année dernière était 22.4300. Au cours de 3.5500 - 22.4300, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 6.4700 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Sono Group N.V. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Aptera Motors Corp ?
Le cours le plus bas de Aptera Motors Corp (SEV) sur l'année a été 3.5500. Sa comparaison avec 5.9450 et 3.5500 - 22.4300 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SEV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SEV a-t-elle été divisée ?
Sono Group N.V. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 6.4700 et -70.26% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 6.4700
- Ouverture
- 6.4000
- Bid
- 5.9450
- Ask
- 5.9480
- Plus Bas
- 5.9100
- Plus Haut
- 6.4600
- Volume
- 107
- Changement quotidien
- -8.11%
- Changement Mensuel
- -22.79%
- Changement à 6 Mois
- -70.26%
- Changement Annuel
- -70.26%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 51.0
- Fcst
- 50.3
- Prev
- 50.3
- Act
- 51.0
- Fcst
- 49.0
- Prev
- 49.0
- Act
- 4.5%
- Fcst
- 4.7%
- Prev
- 4.7%
- Act
- 3.4%
- Fcst
- 3.6%
- Prev
- 3.6%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 417
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev