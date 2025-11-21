- Übersicht
SEV: Sono Group N.V.
Der Wechselkurs von SEV hat sich für heute um -8.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.9100 bis zu einem Hoch von 6.4600 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sono Group N.V.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SEV heute?
Die Aktie von Sono Group N.V. (SEV) notiert heute bei 5.9450. Sie wird innerhalb einer Spanne von 5.9100 - 6.4600 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 6.4700 und das Handelsvolumen erreichte 107. Das Live-Chart von SEV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SEV Dividenden?
Sono Group N.V. wird derzeit mit 5.9450 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -70.26% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SEV zu verfolgen.
Wie kaufe ich SEV-Aktien?
Sie können Aktien von Sono Group N.V. (SEV) zum aktuellen Kurs von 5.9450 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 5.9450 oder 5.9480 platziert, während 107 und -7.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SEV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SEV-Aktien?
Bei einer Investition in Sono Group N.V. müssen die jährliche Spanne 3.5500 - 22.4300 und der aktuelle Kurs 5.9450 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -22.79% und -70.26%, bevor sie Orders zu 5.9450 oder 5.9480 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SEV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Aptera Motors Corp?
Der höchste Kurs von Aptera Motors Corp (SEV) im vergangenen Jahr lag bei 22.4300. Innerhalb von 3.5500 - 22.4300 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 6.4700 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Sono Group N.V. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Aptera Motors Corp?
Der niedrigste Kurs von Aptera Motors Corp (SEV) im Laufe des Jahres betrug 3.5500. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 5.9450 und der Spanne 3.5500 - 22.4300 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SEV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SEV statt?
Sono Group N.V. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 6.4700 und -70.26% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.4700
- Eröffnung
- 6.4000
- Bid
- 5.9450
- Ask
- 5.9480
- Tief
- 5.9100
- Hoch
- 6.4600
- Volumen
- 107
- Tagesänderung
- -8.11%
- Monatsänderung
- -22.79%
- 6-Monatsänderung
- -70.26%
- Jahresänderung
- -70.26%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 51.0
- Erw
- 50.3
- Vorh
- 50.3
- Akt
- 51.0
- Erw
- 49.0
- Vorh
- 49.0
- Akt
- 4.5%
- Erw
- 4.7%
- Vorh
- 4.7%
- Akt
- 3.4%
- Erw
- 3.6%
- Vorh
- 3.6%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 417
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh