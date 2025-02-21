SETM hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Sprott Energy Transition Materials ETF hisse senedi 26.54 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 26.27 - 27.27 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 26.65 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 457 değerine ulaştı. SETM canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Sprott Energy Transition Materials ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Sprott Energy Transition Materials ETF hisse senedi şu anda 26.54 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 47.36% ve USD değerlerini izler. SETM hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SETM hisse senedi nasıl alınır? Sprott Energy Transition Materials ETF hisselerini şu anki 26.54 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 26.54 ve Ask 26.84 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 457 ve günlük değişim oranı -1.63% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SETM fiyat hareketlerini takip edin.

SETM hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Sprott Energy Transition Materials ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 11.48 - 27.27 ve mevcut fiyatı 26.54 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 26.54 veya Ask 26.84 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 6.03% ve 6 aylık değişim oranı 87.17% değerlerini karşılaştırır. SETM fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Sprott Critical Materials ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Sprott Critical Materials ETF hisse senedi yıllık olarak 27.27 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 11.48 - 27.27). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 26.65 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Sprott Energy Transition Materials ETF performansını takip edin.

Sprott Critical Materials ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Sprott Critical Materials ETF (SETM) hisse senedi yıllık olarak en düşük 11.48 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 26.54 ve hareket ettiği yıllık aralık 11.48 - 27.27 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SETM fiyat hareketlerini izleyin.