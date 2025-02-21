报价部分
SETM: Sprott Energy Transition Materials ETF

26.54 USD 0.11 (0.41%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SETM汇率已更改-0.41%。当日，交易品种以低点26.27和高点27.27进行交易。

关注Sprott Energy Transition Materials ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SETM股票今天的价格是多少？

Sprott Energy Transition Materials ETF股票今天的定价为26.54。它在26.27 - 27.27范围内交易，昨天的收盘价为26.65，交易量达到457。SETM的实时价格图表显示了这些更新。

Sprott Energy Transition Materials ETF股票是否支付股息？

Sprott Energy Transition Materials ETF目前的价值为26.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注47.36%和USD。实时查看图表以跟踪SETM走势。

如何购买SETM股票？

您可以以26.54的当前价格购买Sprott Energy Transition Materials ETF股票。订单通常设置在26.54或26.84附近，而457和-1.63%显示市场活动。立即关注SETM的实时图表更新。

如何投资SETM股票？

投资Sprott Energy Transition Materials ETF需要考虑年度范围11.48 - 27.27和当前价格26.54。许多人在以26.54或26.84下订单之前，会比较6.03%和。实时查看SETM价格图表，了解每日变化。

Sprott Critical Materials ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Sprott Critical Materials ETF的最高价格是27.27。在11.48 - 27.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sprott Energy Transition Materials ETF的绩效。

Sprott Critical Materials ETF股票的最低价格是多少？

Sprott Critical Materials ETF（SETM）的最低价格为11.48。将其与当前的26.54和11.48 - 27.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SETM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SETM股票是什么时候拆分的？

Sprott Energy Transition Materials ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.65和47.36%中可见。

日范围
26.27 27.27
年范围
11.48 27.27
前一天收盘价
26.65
开盘价
26.98
卖价
26.54
买价
26.84
最低价
26.27
最高价
27.27
交易量
457
日变化
-0.41%
月变化
6.03%
6个月变化
87.17%
年变化
47.36%
07 十月, 星期二
12:30
USD
贸易帐
实际值
预测值
$​33.988 B
前值
$​-78.311 B
12:30
USD
出口
实际值
预测值
前值
$​280.464 B
12:30
USD
进口
实际值
预测值
前值
$​358.775 B
14:05
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
EIA短期能源展望
实际值
预测值
前值
17:00
USD
3年期国债拍卖
实际值
3.576%
预测值
前值
3.485%
19:00
USD
美联储消费信贷月率 m/m
实际值
$​0.36 B
预测值
$​11.24 B
前值
$​18.05 B