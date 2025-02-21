SETM: Sprott Energy Transition Materials ETF
今日SETM汇率已更改-0.41%。当日，交易品种以低点26.27和高点27.27进行交易。
关注Sprott Energy Transition Materials ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SETM新闻
常见问题解答
SETM股票今天的价格是多少？
Sprott Energy Transition Materials ETF股票今天的定价为26.54。它在26.27 - 27.27范围内交易，昨天的收盘价为26.65，交易量达到457。SETM的实时价格图表显示了这些更新。
Sprott Energy Transition Materials ETF股票是否支付股息？
Sprott Energy Transition Materials ETF目前的价值为26.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注47.36%和USD。实时查看图表以跟踪SETM走势。
如何购买SETM股票？
您可以以26.54的当前价格购买Sprott Energy Transition Materials ETF股票。订单通常设置在26.54或26.84附近，而457和-1.63%显示市场活动。立即关注SETM的实时图表更新。
如何投资SETM股票？
投资Sprott Energy Transition Materials ETF需要考虑年度范围11.48 - 27.27和当前价格26.54。许多人在以26.54或26.84下订单之前，会比较6.03%和。实时查看SETM价格图表，了解每日变化。
Sprott Critical Materials ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Sprott Critical Materials ETF的最高价格是27.27。在11.48 - 27.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sprott Energy Transition Materials ETF的绩效。
Sprott Critical Materials ETF股票的最低价格是多少？
Sprott Critical Materials ETF（SETM）的最低价格为11.48。将其与当前的26.54和11.48 - 27.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SETM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SETM股票是什么时候拆分的？
Sprott Energy Transition Materials ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.65和47.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.65
- 开盘价
- 26.98
- 卖价
- 26.54
- 买价
- 26.84
- 最低价
- 26.27
- 最高价
- 27.27
- 交易量
- 457
- 日变化
- -0.41%
- 月变化
- 6.03%
- 6个月变化
- 87.17%
- 年变化
- 47.36%
- 实际值
-
- 预测值
- $33.988 B
- 前值
- $-78.311 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $280.464 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $358.775 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.576%
- 预测值
- 前值
- 3.485%
- 实际值
- $0.36 B
- 预测值
- $11.24 B
- 前值
- $18.05 B