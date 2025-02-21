- 概要
SETM: Sprott Energy Transition Materials ETF
SETMの今日の為替レートは、-0.41%変化しました。日中、通貨は1あたり26.27の安値と27.27の高値で取引されました。
Sprott Energy Transition Materials ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SETM株の現在の価格は？
Sprott Energy Transition Materials ETFの株価は本日26.54です。26.27 - 27.27内で取引され、前日の終値は26.65、取引量は457に達しました。SETMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Sprott Energy Transition Materials ETFの株は配当を出しますか？
Sprott Energy Transition Materials ETFの現在の価格は26.54です。配当方針は会社によりますが、投資家は47.36%やUSDにも注目します。SETMの動きはライブチャートで確認できます。
SETM株を買う方法は？
Sprott Energy Transition Materials ETFの株は現在26.54で購入可能です。注文は通常26.54または26.84付近で行われ、457や-1.63%が市場の動きを示します。SETMの最新情報はライブチャートで確認できます。
SETM株に投資する方法は？
Sprott Energy Transition Materials ETFへの投資では、年間の値幅11.48 - 27.27と現在の26.54を考慮します。注文は多くの場合26.54や26.84で行われる前に、6.03%や87.17%と比較されます。SETMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Sprott Critical Materials ETFの株の最高値は？
Sprott Critical Materials ETFの過去1年の最高値は27.27でした。11.48 - 27.27内で株価は大きく変動し、26.65と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Sprott Energy Transition Materials ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Sprott Critical Materials ETFの株の最低値は？
Sprott Critical Materials ETF(SETM)の年間最安値は11.48でした。現在の26.54や11.48 - 27.27と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SETMの動きはライブチャートで確認できます。
SETMの株式分割はいつ行われましたか？
Sprott Energy Transition Materials ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.65、47.36%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 26.65
- 始値
- 26.98
- 買値
- 26.54
- 買値
- 26.84
- 安値
- 26.27
- 高値
- 27.27
- 出来高
- 457
- 1日の変化
- -0.41%
- 1ヶ月の変化
- 6.03%
- 6ヶ月の変化
- 87.17%
- 1年の変化
- 47.36%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 3.334 M
- 前
- 1.792 M
- 実際
-
- 期待
- -0.205 M
- 前
- -0.271 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 4.033%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前