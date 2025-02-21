クォートセクション
通貨 / SETM
株に戻る

SETM: Sprott Energy Transition Materials ETF

26.54 USD 0.11 (0.41%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SETMの今日の為替レートは、-0.41%変化しました。日中、通貨は1あたり26.27の安値と27.27の高値で取引されました。

Sprott Energy Transition Materials ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SETM News

よくあるご質問

SETM株の現在の価格は？

Sprott Energy Transition Materials ETFの株価は本日26.54です。26.27 - 27.27内で取引され、前日の終値は26.65、取引量は457に達しました。SETMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Sprott Energy Transition Materials ETFの株は配当を出しますか？

Sprott Energy Transition Materials ETFの現在の価格は26.54です。配当方針は会社によりますが、投資家は47.36%やUSDにも注目します。SETMの動きはライブチャートで確認できます。

SETM株を買う方法は？

Sprott Energy Transition Materials ETFの株は現在26.54で購入可能です。注文は通常26.54または26.84付近で行われ、457や-1.63%が市場の動きを示します。SETMの最新情報はライブチャートで確認できます。

SETM株に投資する方法は？

Sprott Energy Transition Materials ETFへの投資では、年間の値幅11.48 - 27.27と現在の26.54を考慮します。注文は多くの場合26.54や26.84で行われる前に、6.03%や87.17%と比較されます。SETMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Sprott Critical Materials ETFの株の最高値は？

Sprott Critical Materials ETFの過去1年の最高値は27.27でした。11.48 - 27.27内で株価は大きく変動し、26.65と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Sprott Energy Transition Materials ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Sprott Critical Materials ETFの株の最低値は？

Sprott Critical Materials ETF(SETM)の年間最安値は11.48でした。現在の26.54や11.48 - 27.27と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SETMの動きはライブチャートで確認できます。

SETMの株式分割はいつ行われましたか？

Sprott Energy Transition Materials ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.65、47.36%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
26.27 27.27
1年のレンジ
11.48 27.27
以前の終値
26.65
始値
26.98
買値
26.54
買値
26.84
安値
26.27
高値
27.27
出来高
457
1日の変化
-0.41%
1ヶ月の変化
6.03%
6ヶ月の変化
87.17%
1年の変化
47.36%
08 10月, 水曜日
13:30
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
14:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
期待
3.334 M
1.792 M
14:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
期待
-0.205 M
-0.271 M
17:00
USD
10年債入札
実際
期待
4.033%
18:00
USD
FOMC議事録
実際
期待
21:45
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待