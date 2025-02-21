- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SETM: Sprott Energy Transition Materials ETF
Le taux de change de SETM a changé de -0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.27 et à un maximum de 27.27.
Suivez la dynamique Sprott Energy Transition Materials ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SETM Nouvelles
- SETM: Diverse Materials Strategy For The New Age Of Energy Production (NASDAQ:SETM)
- REMX Will Enjoy A Big Beautiful Rare Earths Boost (NYSEARCA:REMX)
- The Digital Economy - Critical Minerals And Equity Markets
- Critical Minerals Sourcing Rises Against Trade Troubles
- From Mine To Magnet: MP Materials, Maaden Plan Rare Earth Chain In Saudi Arabia - MP Materials (NYSE:MP)
- Trump Invokes An Act From 1950s To Boost Domestic Mineral Industry - ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF (ARCA:ION), First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (NASDAQ:FDTS)
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- MP Materials Q4 Earnings: 48% Revenue Surge, Higher Production, Soft Pricing Environment And More - MP Materials (NYSE:MP)
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SETM aujourd'hui ?
L'action Sprott Energy Transition Materials ETF est cotée à 26.60 aujourd'hui. Elle se négocie dans 26.27 - 27.27, a clôturé hier à 26.65 et son volume d'échange a atteint 250. Le graphique en temps réel du cours de SETM présente ces mises à jour.
L'action Sprott Energy Transition Materials ETF verse-t-elle des dividendes ?
Sprott Energy Transition Materials ETF est actuellement valorisé à 26.60. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 47.70% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SETM.
Comment acheter des actions SETM ?
Vous pouvez acheter des actions Sprott Energy Transition Materials ETF au cours actuel de 26.60. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.60 ou de 26.90, le 250 et le -1.41% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SETM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SETM ?
Investir dans Sprott Energy Transition Materials ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 11.48 - 27.27 et le prix actuel 26.60. Beaucoup comparent 6.27% et 87.59% avant de passer des ordres à 26.60 ou 26.90. Consultez le graphique du cours de SETM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Sprott Critical Materials ETF ?
Le cours le plus élevé de Sprott Critical Materials ETF l'année dernière était 27.27. Au cours de 11.48 - 27.27, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.65 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Sprott Energy Transition Materials ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Sprott Critical Materials ETF ?
Le cours le plus bas de Sprott Critical Materials ETF (SETM) sur l'année a été 11.48. Sa comparaison avec 26.60 et 11.48 - 27.27 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SETM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SETM a-t-elle été divisée ?
Sprott Energy Transition Materials ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.65 et 47.70% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 26.65
- Ouverture
- 26.98
- Bid
- 26.60
- Ask
- 26.90
- Plus Bas
- 26.27
- Plus Haut
- 27.27
- Volume
- 250
- Changement quotidien
- -0.19%
- Changement Mensuel
- 6.27%
- Changement à 6 Mois
- 87.59%
- Changement Annuel
- 47.70%
- Act
-
- Fcst
- $33.988 B
- Prev
- $-78.311 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- $280.464 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- $358.775 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 3.576%
- Fcst
- Prev
- 3.485%
- Act
-
- Fcst
- $11.24 B
- Prev
- $16.01 B