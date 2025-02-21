CotationsSections
SETM: Sprott Energy Transition Materials ETF

26.60 USD 0.05 (0.19%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SETM a changé de -0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.27 et à un maximum de 27.27.

Suivez la dynamique Sprott Energy Transition Materials ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action SETM aujourd'hui ?

L'action Sprott Energy Transition Materials ETF est cotée à 26.60 aujourd'hui. Elle se négocie dans 26.27 - 27.27, a clôturé hier à 26.65 et son volume d'échange a atteint 250. Le graphique en temps réel du cours de SETM présente ces mises à jour.

L'action Sprott Energy Transition Materials ETF verse-t-elle des dividendes ?

Sprott Energy Transition Materials ETF est actuellement valorisé à 26.60. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 47.70% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SETM.

Comment acheter des actions SETM ?

Vous pouvez acheter des actions Sprott Energy Transition Materials ETF au cours actuel de 26.60. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.60 ou de 26.90, le 250 et le -1.41% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SETM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action SETM ?

Investir dans Sprott Energy Transition Materials ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 11.48 - 27.27 et le prix actuel 26.60. Beaucoup comparent 6.27% et 87.59% avant de passer des ordres à 26.60 ou 26.90. Consultez le graphique du cours de SETM en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Sprott Critical Materials ETF ?

Le cours le plus élevé de Sprott Critical Materials ETF l'année dernière était 27.27. Au cours de 11.48 - 27.27, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.65 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Sprott Energy Transition Materials ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Sprott Critical Materials ETF ?

Le cours le plus bas de Sprott Critical Materials ETF (SETM) sur l'année a été 11.48. Sa comparaison avec 26.60 et 11.48 - 27.27 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SETM sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action SETM a-t-elle été divisée ?

Sprott Energy Transition Materials ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.65 et 47.70% après les opérations sur titres.

Range quotidien
26.27 27.27
Range Annuel
11.48 27.27
Clôture Précédente
26.65
Ouverture
26.98
Bid
26.60
Ask
26.90
Plus Bas
26.27
Plus Haut
27.27
Volume
250
Changement quotidien
-0.19%
Changement Mensuel
6.27%
Changement à 6 Mois
87.59%
Changement Annuel
47.70%
