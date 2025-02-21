- Panorámica
SETM: Sprott Energy Transition Materials ETF
El tipo de cambio de SETM de hoy ha cambiado un -0.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.27, mientras que el máximo ha alcanzado 27.27.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sprott Energy Transition Materials ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SETM News
- SETM: Diverse Materials Strategy For The New Age Of Energy Production (NASDAQ:SETM)
- REMX Will Enjoy A Big Beautiful Rare Earths Boost (NYSEARCA:REMX)
- The Digital Economy - Critical Minerals And Equity Markets
- Critical Minerals Sourcing Rises Against Trade Troubles
- From Mine To Magnet: MP Materials, Maaden Plan Rare Earth Chain In Saudi Arabia - MP Materials (NYSE:MP)
- Trump Invokes An Act From 1950s To Boost Domestic Mineral Industry - ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF (ARCA:ION), First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (NASDAQ:FDTS)
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- MP Materials Q4 Earnings: 48% Revenue Surge, Higher Production, Soft Pricing Environment And More - MP Materials (NYSE:MP)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SETM hoy?
Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) se evalúa hoy en 26.54. El instrumento se negocia dentro de 26.27 - 27.27; el cierre de ayer ha sido 26.65 y el volumen comercial ha alcanzado 457. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SETM en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Sprott Energy Transition Materials ETF?
Sprott Energy Transition Materials ETF se evalúa actualmente en 26.54. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 47.36% y USD. Monitoree los movimientos de SETM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SETM?
Puede comprar acciones de Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) al precio actual de 26.54. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 26.54 o 26.84, mientras que 457 y -1.63% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SETM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SETM?
Invertir en Sprott Energy Transition Materials ETF implica tener en cuenta el rango anual 11.48 - 27.27 y el precio actual 26.54. Muchos comparan 6.03% y 87.17% antes de colocar órdenes en 26.54 o 26.84. Estudie los cambios diarios de precios de SETM en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Sprott Critical Materials ETF?
El precio más alto de Sprott Critical Materials ETF (SETM) en el último año ha sido 27.27. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 11.48 - 27.27, una comparación con 26.65 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Sprott Energy Transition Materials ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Sprott Critical Materials ETF?
El precio más bajo de Sprott Critical Materials ETF (SETM) para el año ha sido 11.48. La comparación con los actuales 26.54 y 11.48 - 27.27 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SETM en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SETM?
En el pasado, Sprott Energy Transition Materials ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 26.65 y 47.36% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 26.65
- Open
- 26.98
- Bid
- 26.54
- Ask
- 26.84
- Low
- 26.27
- High
- 27.27
- Volumen
- 457
- Cambio diario
- -0.41%
- Cambio mensual
- 6.03%
- Cambio a 6 meses
- 87.17%
- Cambio anual
- 47.36%
