- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SETM: Sprott Energy Transition Materials ETF
Курс SETM за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.27, а максимальная — 27.27.
Следите за динамикой Sprott Energy Transition Materials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SETM
- SETM: Diverse Materials Strategy For The New Age Of Energy Production (NASDAQ:SETM)
- REMX Will Enjoy A Big Beautiful Rare Earths Boost (NYSEARCA:REMX)
- The Digital Economy - Critical Minerals And Equity Markets
- Critical Minerals Sourcing Rises Against Trade Troubles
- From Mine To Magnet: MP Materials, Maaden Plan Rare Earth Chain In Saudi Arabia - MP Materials (NYSE:MP)
- Trump Invokes An Act From 1950s To Boost Domestic Mineral Industry - ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF (ARCA:ION), First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (NASDAQ:FDTS)
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- MP Materials Q4 Earnings: 48% Revenue Surge, Higher Production, Soft Pricing Environment And More - MP Materials (NYSE:MP)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SETM сегодня?
Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) сегодня оценивается на уровне 26.54. Инструмент торгуется в пределах 26.27 - 27.27, вчерашнее закрытие составило 26.65, а торговый объем достиг 457. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SETM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sprott Energy Transition Materials ETF?
Sprott Energy Transition Materials ETF в настоящее время оценивается в 26.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 47.36% и USD. Отслеживайте движения SETM на графике в реальном времени.
Как купить акции SETM?
Вы можете купить акции Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) по текущей цене 26.54. Ордера обычно размещаются около 26.54 или 26.84, тогда как 457 и -1.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SETM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SETM?
Инвестирование в Sprott Energy Transition Materials ETF предполагает учет годового диапазона 11.48 - 27.27 и текущей цены 26.54. Многие сравнивают 6.03% и 87.17% перед размещением ордеров на 26.54 или 26.84. Изучайте ежедневные изменения цены SETM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Sprott Critical Materials ETF?
Самая высокая цена Sprott Critical Materials ETF (SETM) за последний год составила 27.27. Акции заметно колебались в пределах 11.48 - 27.27, сравнение с 26.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sprott Energy Transition Materials ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Sprott Critical Materials ETF?
Самая низкая цена Sprott Critical Materials ETF (SETM) за год составила 11.48. Сравнение с текущими 26.54 и 11.48 - 27.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SETM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SETM?
В прошлом Sprott Energy Transition Materials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.65 и 47.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.65
- Open
- 26.98
- Bid
- 26.54
- Ask
- 26.84
- Low
- 26.27
- High
- 27.27
- Объем
- 457
- Дневное изменение
- -0.41%
- Месячное изменение
- 6.03%
- 6-месячное изменение
- 87.17%
- Годовое изменение
- 47.36%
- Акт.
-
- Прог.
- $33.988 млрд
- Пред.
- $-78.311 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $280.464 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $358.775 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.576%
- Прог.
- Пред.
- 3.485%
- Акт.
- $0.36 млрд
- Прог.
- $11.24 млрд
- Пред.
- $18.05 млрд