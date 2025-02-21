КотировкиРазделы
SETM: Sprott Energy Transition Materials ETF

26.54 USD 0.11 (0.41%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SETM за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.27, а максимальная — 27.27.

Следите за динамикой Sprott Energy Transition Materials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SETM сегодня?

Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) сегодня оценивается на уровне 26.54. Инструмент торгуется в пределах 26.27 - 27.27, вчерашнее закрытие составило 26.65, а торговый объем достиг 457. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SETM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sprott Energy Transition Materials ETF?

Sprott Energy Transition Materials ETF в настоящее время оценивается в 26.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 47.36% и USD. Отслеживайте движения SETM на графике в реальном времени.

Как купить акции SETM?

Вы можете купить акции Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) по текущей цене 26.54. Ордера обычно размещаются около 26.54 или 26.84, тогда как 457 и -1.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SETM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SETM?

Инвестирование в Sprott Energy Transition Materials ETF предполагает учет годового диапазона 11.48 - 27.27 и текущей цены 26.54. Многие сравнивают 6.03% и 87.17% перед размещением ордеров на 26.54 или 26.84. Изучайте ежедневные изменения цены SETM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Sprott Critical Materials ETF?

Самая высокая цена Sprott Critical Materials ETF (SETM) за последний год составила 27.27. Акции заметно колебались в пределах 11.48 - 27.27, сравнение с 26.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sprott Energy Transition Materials ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Sprott Critical Materials ETF?

Самая низкая цена Sprott Critical Materials ETF (SETM) за год составила 11.48. Сравнение с текущими 26.54 и 11.48 - 27.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SETM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SETM?

В прошлом Sprott Energy Transition Materials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.65 и 47.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.27 27.27
Годовой диапазон
11.48 27.27
Предыдущее закрытие
26.65
Open
26.98
Bid
26.54
Ask
26.84
Low
26.27
High
27.27
Объем
457
Дневное изменение
-0.41%
Месячное изменение
6.03%
6-месячное изменение
87.17%
Годовое изменение
47.36%
