QuotazioniSezioni
Valute / SETM
Tornare a Azioni

SETM: Sprott Energy Transition Materials ETF

26.84 USD 0.19 (0.71%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SETM ha avuto una variazione del 0.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.84 e ad un massimo di 27.27.

Segui le dinamiche di Sprott Energy Transition Materials ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SETM News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SETM oggi?

Oggi le azioni Sprott Energy Transition Materials ETF sono prezzate a 26.84. Viene scambiato all'interno di 26.84 - 27.27, la chiusura di ieri è stata 26.65 e il volume degli scambi ha raggiunto 144. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SETM mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Sprott Energy Transition Materials ETF pagano dividendi?

Sprott Energy Transition Materials ETF è attualmente valutato a 26.84. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 49.03% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SETM.

Come acquistare azioni SETM?

Puoi acquistare azioni Sprott Energy Transition Materials ETF al prezzo attuale di 26.84. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.84 o 27.14, mentre 144 e -0.52% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SETM sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SETM?

Investire in Sprott Energy Transition Materials ETF implica considerare l'intervallo annuale 11.48 - 27.27 e il prezzo attuale 26.84. Molti confrontano 7.23% e 89.28% prima di effettuare ordini su 26.84 o 27.14. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SETM con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Sprott Critical Materials ETF?

Il prezzo massimo di Sprott Critical Materials ETF nell'ultimo anno è stato 27.27. All'interno di 11.48 - 27.27, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.65 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Sprott Energy Transition Materials ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Sprott Critical Materials ETF?

Il prezzo più basso di Sprott Critical Materials ETF (SETM) nel corso dell'anno è stato 11.48. Confrontandolo con gli attuali 26.84 e 11.48 - 27.27 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SETM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SETM?

Sprott Energy Transition Materials ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.65 e 49.03%.

Intervallo Giornaliero
26.84 27.27
Intervallo Annuale
11.48 27.27
Chiusura Precedente
26.65
Apertura
26.98
Bid
26.84
Ask
27.14
Minimo
26.84
Massimo
27.27
Volume
144
Variazione giornaliera
0.71%
Variazione Mensile
7.23%
Variazione Semestrale
89.28%
Variazione Annuale
49.03%
07 ottobre, martedì
12:30
USD
Saldo Commerciale
Agire
Fcst
$​33.988 B
Prev
$​-78.311 B
12:30
USD
Esportazioni
Agire
Fcst
Prev
$​280.464 B
12:30
USD
Importazioni
Agire
Fcst
Prev
$​358.775 B
14:05
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
16:00
USD
EIA Prospettive Energetiche a Breve Termine
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta di Banconote a 3 anni
Agire
Fcst
Prev
3.485%
19:00
USD
Credito al Consumo Fed m/m
Agire
Fcst
$​11.24 B
Prev
$​16.01 B