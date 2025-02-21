- Panoramica
SETM: Sprott Energy Transition Materials ETF
Il tasso di cambio SETM ha avuto una variazione del 0.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.84 e ad un massimo di 27.27.
Segui le dinamiche di Sprott Energy Transition Materials ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- SETM: Diverse Materials Strategy For The New Age Of Energy Production (NASDAQ:SETM)
- REMX Will Enjoy A Big Beautiful Rare Earths Boost (NYSEARCA:REMX)
- The Digital Economy - Critical Minerals And Equity Markets
- Critical Minerals Sourcing Rises Against Trade Troubles
- From Mine To Magnet: MP Materials, Maaden Plan Rare Earth Chain In Saudi Arabia - MP Materials (NYSE:MP)
- Trump Invokes An Act From 1950s To Boost Domestic Mineral Industry - ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF (ARCA:ION), First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (NASDAQ:FDTS)
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- MP Materials Q4 Earnings: 48% Revenue Surge, Higher Production, Soft Pricing Environment And More - MP Materials (NYSE:MP)
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SETM oggi?
Oggi le azioni Sprott Energy Transition Materials ETF sono prezzate a 26.84. Viene scambiato all'interno di 26.84 - 27.27, la chiusura di ieri è stata 26.65 e il volume degli scambi ha raggiunto 144. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SETM mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Sprott Energy Transition Materials ETF pagano dividendi?
Sprott Energy Transition Materials ETF è attualmente valutato a 26.84. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 49.03% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SETM.
Come acquistare azioni SETM?
Puoi acquistare azioni Sprott Energy Transition Materials ETF al prezzo attuale di 26.84. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.84 o 27.14, mentre 144 e -0.52% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SETM sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SETM?
Investire in Sprott Energy Transition Materials ETF implica considerare l'intervallo annuale 11.48 - 27.27 e il prezzo attuale 26.84. Molti confrontano 7.23% e 89.28% prima di effettuare ordini su 26.84 o 27.14. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SETM con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Sprott Critical Materials ETF?
Il prezzo massimo di Sprott Critical Materials ETF nell'ultimo anno è stato 27.27. All'interno di 11.48 - 27.27, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.65 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Sprott Energy Transition Materials ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Sprott Critical Materials ETF?
Il prezzo più basso di Sprott Critical Materials ETF (SETM) nel corso dell'anno è stato 11.48. Confrontandolo con gli attuali 26.84 e 11.48 - 27.27 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SETM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SETM?
Sprott Energy Transition Materials ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.65 e 49.03%.
- Chiusura Precedente
- 26.65
- Apertura
- 26.98
- Bid
- 26.84
- Ask
- 27.14
- Minimo
- 26.84
- Massimo
- 27.27
- Volume
- 144
- Variazione giornaliera
- 0.71%
- Variazione Mensile
- 7.23%
- Variazione Semestrale
- 89.28%
- Variazione Annuale
- 49.03%
