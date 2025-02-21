- Visão do mercado
SETM: Sprott Energy Transition Materials ETF
A taxa do SETM para hoje mudou para -0.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.27 e o mais alto foi 27.27.
Veja a dinâmica do par de moedas Sprott Energy Transition Materials ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SETM Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SETM hoje?
Hoje Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) está avaliado em 26.54. O instrumento é negociado dentro de 26.27 - 27.27, o fechamento de ontem foi 26.65, e o volume de negociação atingiu 457. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SETM em tempo real.
As ações de Sprott Energy Transition Materials ETF pagam dividendos?
Atualmente Sprott Energy Transition Materials ETF está avaliado em 26.54. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 47.36% e USD. Monitore os movimentos de SETM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SETM?
Você pode comprar ações de Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) pelo preço atual 26.54. Ordens geralmente são executadas perto de 26.54 ou 26.84, enquanto 457 e -1.63% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SETM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SETM?
Investir em Sprott Energy Transition Materials ETF envolve considerar a faixa anual 11.48 - 27.27 e o preço atual 26.54. Muitos comparam 6.03% e 87.17% antes de enviar ordens em 26.54 ou 26.84. Estude as mudanças diárias de preço de SETM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Sprott Critical Materials ETF?
O maior preço de Sprott Critical Materials ETF (SETM) no último ano foi 27.27. As ações oscilaram bastante dentro de 11.48 - 27.27, e a comparação com 26.65 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Sprott Energy Transition Materials ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Sprott Critical Materials ETF?
O menor preço de Sprott Critical Materials ETF (SETM) no ano foi 11.48. A comparação com o preço atual 26.54 e 11.48 - 27.27 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SETM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SETM?
No passado Sprott Energy Transition Materials ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.65 e 47.36% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.65
- Open
- 26.98
- Bid
- 26.54
- Ask
- 26.84
- Low
- 26.27
- High
- 27.27
- Volume
- 457
- Mudança diária
- -0.41%
- Mudança mensal
- 6.03%
- Mudança de 6 meses
- 87.17%
- Mudança anual
- 47.36%
- Atu.
-
- Projeç.
- $33.988 bilh
- Prév.
- $-78.311 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $280.464 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $358.775 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 3.576%
- Projeç.
- Prév.
- 3.485%
- Atu.
- $0.36 bilh
- Projeç.
- $11.24 bilh
- Prév.
- $18.05 bilh