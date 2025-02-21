- Übersicht
SETM: Sprott Energy Transition Materials ETF
Der Wechselkurs von SETM hat sich für heute um -0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.27 bis zu einem Hoch von 27.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sprott Energy Transition Materials ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SETM News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SETM heute?
Die Aktie von Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) notiert heute bei 26.54. Sie wird innerhalb einer Spanne von 26.27 - 27.27 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.65 und das Handelsvolumen erreichte 457. Das Live-Chart von SETM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SETM Dividenden?
Sprott Energy Transition Materials ETF wird derzeit mit 26.54 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 47.36% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SETM zu verfolgen.
Wie kaufe ich SETM-Aktien?
Sie können Aktien von Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) zum aktuellen Kurs von 26.54 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.54 oder 26.84 platziert, während 457 und -1.63% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SETM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SETM-Aktien?
Bei einer Investition in Sprott Energy Transition Materials ETF müssen die jährliche Spanne 11.48 - 27.27 und der aktuelle Kurs 26.54 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 6.03% und 87.17%, bevor sie Orders zu 26.54 oder 26.84 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SETM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Sprott Critical Materials ETF?
Der höchste Kurs von Sprott Critical Materials ETF (SETM) im vergangenen Jahr lag bei 27.27. Innerhalb von 11.48 - 27.27 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.65 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Sprott Energy Transition Materials ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Sprott Critical Materials ETF?
Der niedrigste Kurs von Sprott Critical Materials ETF (SETM) im Laufe des Jahres betrug 11.48. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.54 und der Spanne 11.48 - 27.27 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SETM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SETM statt?
Sprott Energy Transition Materials ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.65 und 47.36% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.65
- Eröffnung
- 26.98
- Bid
- 26.54
- Ask
- 26.84
- Tief
- 26.27
- Hoch
- 27.27
- Volumen
- 457
- Tagesänderung
- -0.41%
- Monatsänderung
- 6.03%
- 6-Monatsänderung
- 87.17%
- Jahresänderung
- 47.36%
