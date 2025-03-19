FiyatlarBölümler
SENEA: Seneca Foods Corp - Class A

103.05 USD 0.41 (0.40%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SENEA fiyatı bugün -0.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 101.73 ve Yüksek fiyatı olarak 104.55 aralığında işlem gördü.

Seneca Foods Corp - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
101.73 104.55
Yıllık aralık
60.92 115.26
Önceki kapanış
103.46
Açılış
103.94
Satış
103.05
Alış
103.35
Düşük
101.73
Yüksek
104.55
Hacim
178
Günlük değişim
-0.40%
Aylık değişim
-8.81%
6 aylık değişim
16.10%
Yıllık değişim
66.77%
