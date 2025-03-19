Dövizler / SENEA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SENEA: Seneca Foods Corp - Class A
103.05 USD 0.41 (0.40%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SENEA fiyatı bugün -0.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 101.73 ve Yüksek fiyatı olarak 104.55 aralığında işlem gördü.
Seneca Foods Corp - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SENEA haberleri
- Seneca Foods Stock: When LIFO Inflates More Than Growth (NASDAQ:SENEA)
- SENEA Upgrades to Outperform on Volume, Margin & EPS Tailwinds
- Seneca Stock Rises Following Q1 Earnings Despite Sales Decline
- Seneca Foods Reports Sales and Earnings for the Quarter and Twelve Months Ended March 31, 2025
- Seneca Foods: A Volatile, But Worthwhile, Prospect To Consider (NASDAQ:SENEA)
- Seneca Foods stock soars to all-time high of $94.49
- Seneca Foods stock soars to all-time high of $92.64
- Seneca Foods: With Easy Money Already Made, Time To Move On
Günlük aralık
101.73 104.55
Yıllık aralık
60.92 115.26
- Önceki kapanış
- 103.46
- Açılış
- 103.94
- Satış
- 103.05
- Alış
- 103.35
- Düşük
- 101.73
- Yüksek
- 104.55
- Hacim
- 178
- Günlük değişim
- -0.40%
- Aylık değişim
- -8.81%
- 6 aylık değişim
- 16.10%
- Yıllık değişim
- 66.77%
21 Eylül, Pazar