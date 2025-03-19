Devises / SENEA
SENEA: Seneca Foods Corp - Class A
103.05 USD 0.41 (0.40%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SENEA a changé de -0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 101.73 et à un maximum de 104.55.
Suivez la dynamique Seneca Foods Corp - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SENEA Nouvelles
Range quotidien
101.73 104.55
Range Annuel
60.92 115.26
- Clôture Précédente
- 103.46
- Ouverture
- 103.94
- Bid
- 103.05
- Ask
- 103.35
- Plus Bas
- 101.73
- Plus Haut
- 104.55
- Volume
- 178
- Changement quotidien
- -0.40%
- Changement Mensuel
- -8.81%
- Changement à 6 Mois
- 16.10%
- Changement Annuel
- 66.77%
20 septembre, samedi