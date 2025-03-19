KurseKategorien
SENEA: Seneca Foods Corp - Class A

103.73 USD 0.27 (0.26%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SENEA hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 102.96 bis zu einem Hoch von 103.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die Seneca Foods Corp - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

SENEA News

Tagesspanne
102.96 103.96
Jahresspanne
60.92 115.26
Vorheriger Schlusskurs
103.46
Eröffnung
103.94
Bid
103.73
Ask
104.03
Tief
102.96
Hoch
103.96
Volumen
29
Tagesänderung
0.26%
Monatsänderung
-8.20%
6-Monatsänderung
16.87%
Jahresänderung
67.88%
