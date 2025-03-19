Währungen / SENEA
SENEA: Seneca Foods Corp - Class A
103.73 USD 0.27 (0.26%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SENEA hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 102.96 bis zu einem Hoch von 103.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Seneca Foods Corp - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
102.96 103.96
Jahresspanne
60.92 115.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 103.46
- Eröffnung
- 103.94
- Bid
- 103.73
- Ask
- 104.03
- Tief
- 102.96
- Hoch
- 103.96
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- 0.26%
- Monatsänderung
- -8.20%
- 6-Monatsänderung
- 16.87%
- Jahresänderung
- 67.88%
