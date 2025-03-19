Divisas / SENEA
SENEA: Seneca Foods Corp - Class A
105.78 USD 1.43 (1.33%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SENEA de hoy ha cambiado un -1.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 105.51, mientras que el máximo ha alcanzado 109.57.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Seneca Foods Corp - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
105.51 109.57
Rango anual
60.92 115.26
- Cierres anteriores
- 107.21
- Open
- 108.00
- Bid
- 105.78
- Ask
- 106.08
- Low
- 105.51
- High
- 109.57
- Volumen
- 59
- Cambio diario
- -1.33%
- Cambio mensual
- -6.39%
- Cambio a 6 meses
- 19.18%
- Cambio anual
- 71.19%
