SENEA: Seneca Foods Corp - Class A

107.21 USD 0.40 (0.37%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SENEA за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 106.88, а максимальная — 109.33.

Следите за динамикой Seneca Foods Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
106.88 109.33
Годовой диапазон
60.92 115.26
Предыдущее закрытие
107.61
Open
107.30
Bid
107.21
Ask
107.51
Low
106.88
High
109.33
Объем
98
Дневное изменение
-0.37%
Месячное изменение
-5.12%
6-месячное изменение
20.79%
Годовое изменение
73.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.