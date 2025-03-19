Валюты / SENEA
SENEA: Seneca Foods Corp - Class A
107.21 USD 0.40 (0.37%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SENEA за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 106.88, а максимальная — 109.33.
Следите за динамикой Seneca Foods Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
106.88 109.33
Годовой диапазон
60.92 115.26
- Предыдущее закрытие
- 107.61
- Open
- 107.30
- Bid
- 107.21
- Ask
- 107.51
- Low
- 106.88
- High
- 109.33
- Объем
- 98
- Дневное изменение
- -0.37%
- Месячное изменение
- -5.12%
- 6-месячное изменение
- 20.79%
- Годовое изменение
- 73.51%
